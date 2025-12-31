Mesajul lui Călin Georgescu în ajunul Anului Nou: „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult.”

Călin Georgescu le-a transmis românilor un mesaj scurt în ajunul Anului Nou pe pagina sa personală de Facebook. Postarea acestuia a strâns mii de reacții și comentarii din partea susținătorilor.

Călin Georgescu le-a transmis românilor iubirea sa, dar spune că mai presus de aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Urarea scurtă, încheiată cu tradiționalul „La mulți ani!” a adunat peste 10.000 de aprecieri și 3.000 de comentarii în mai puțin de 30 de minute.

„Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult. La mulți ani!”, a scris Călin Gerogescu pe Facebook.

