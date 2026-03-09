Prima pagină » Știri politice » Marius Tucă denunță probele ilegale din dosarul lui Georgescu: „Au făcut o crimă împotriva democrației și au vrut să-l facă pe Georgescu criminal”

Marius Tucă denunță probele ilegale din dosarul lui Georgescu: „Au făcut o crimă împotriva democrației și au vrut să-l facă pe Georgescu criminal”

Ruxandra Radulescu
09 mart. 2026, 15:53, Știri politice

Jurnalistul Marius Tucă a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost incriminat pe nedrept pentru lovitură de stat, după ce Curtea de Apel a eliminat mai multe dovezi din dosar. Jurnalistul a subliniat că cei care au anulat alegerile din noiembrie 2024 ar fi adevărații dușmani ai democrației.

Marius Tucă a declarat că cei care i-au întocmit dosarul lui Călin Georgescu au facut-o ca o diversiune, menită să distragă de la momentul anulării alegerilor, care în opinia jurnalistului a fost „o crimă împotriva democrației”. Tucă a menționat, referitor la decizia CAB de anularea mai multor dovezi din dosar, că probele fuseseră instrumentate, asfel încât responsabilii de anularea alegerilor să nu fie trași la răspundere.

„Au înfăptuit o crimă împotriva democrației și după ce au făcut crima au început să adune probele ca să-l facă pe Călin Georgescu criminal. E foarte greu să faci un dosar când tu ești criminalul, iar probele trebuie să arate că criminalul este adversarul tău sau Călin Georgescu”, a declarat Marius Tucă.

În ce constă probele eliminate de judecători din dosarul lui Georgescu

Judecătorii Curții de Apel București au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați, sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Probele eliminate de judecători constă în mai multe declarații făcute în calitate de martori de apropiații lui Horațiu Potra în decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest caz.

Judecătorul Mihai Paul Cozma de la Curtea de Apel București a stabilit că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu cu probe obținute ilegal. Cozma a constatat nulitatea a zeci de declarații și a exclus zeci de mijloace de probă. Instanța cere PICCJ să precizeze dacă menține dispoziția de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei la parchet, potrivit luju.ro.

