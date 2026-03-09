Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”

Ședința de coaliție de luni a fost marcată de tensiuni între liderii PSD, USR și UDMR, după ce în proiectul de buget ar fi fost introdus un mecanism prin care datoriile Primăriei Capitalei către furnizori și companii municipale ar urma să fie acoperite din fonduri provenite de la bugetele locale din toată țara. Potrivit unor surse prezente la discuție, mai mulți lideri politici s-au opus ideii.

Discuția din ședința coaliției ar fi decurs astfel, conform acelorași surse:

Dominic Fritz: „Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu știu să se drămuiască.”

Sorin Grindeanu: „Țin minte că anul trecut domnul Bolojan a fost primul care s-a opus unui asemenea mecanism, spunând că nu plătește chermeze. Văd că acum este în regulă. Eu spun doar că trebuie ceva unitar și echitabil pentru toate localitățile cu probleme din România, nu ceva cu dedicație pentru Capitală. Nu puteți lua ostatic bugetul României pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală.”

Ilie Bolojan: „Stimați colegi, atunci vă propun să scoatem amendamentul din buget…”

Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va intra în incapacitate de plată!”

Kelemen Hunor: „Asta e treaba dumneavoastră ca primar să găsiți soluții să nu se întâmple asta.”

Potrivit surselor citate, discuția nu s-a încheiat cu o decizie finală, iar subiectul urmează să fie clarificat în negocierile de mâine.

RECOMANDAREA AUTORULUI