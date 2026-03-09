Radu Miruță la Casa Regală. Ce au discutat ministrul Apărării și Custodele Coroanei

Aspecte legate de acțiunile regale în beneficiul României în cadrul Uniunii Europene și NATO s-au numărat printre subiectele discutate, luni, la întâlnirea dintre Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și vicepremierul Radu Miruţă, ministrul Apărării Naționale.

La întâlnire a luat parte Alteța Sa Regală Principele Radu.

„Custodele Coroanei și ministrul au discutat aspecte legate de acțiunile regale în beneficiul României, în cadrul Uniunii Europene și NATO, cele privitoare la susținerea Republicii Moldova în drumul ei european, precum și despre angajamentele regale din comunitățile românești, din diaspora și din țările UE privind învățământul militar superior, relația dintre civili și militari, veteranii Invictus și activitatea militarilor români în misiunile multinaționale de menținere a păcii”, transmite, luni, Familia Regală a României, într-o postare pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

De 8 Martie, ministrul Radu Miruţă recunoaşte cum l-au ajutat femeile în cariera sa

USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă