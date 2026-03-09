Prima pagină » Știri politice » Scandal în coaliție după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE. Ce a răspuns premierul

Scandal în coaliție după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE. Ce a răspuns premierul

09 mart. 2026, 16:49, Știri politice
Scandal în coaliție după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE. Ce a răspuns premierul

Ședința de coaliție de luni a fost marcată de tensiuni după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-ar fi cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica modul în care este gestionată repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, în special în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Potrivit unor surse prezente la discuție, premierul a respins propunerea, spunând că „nu este momentul”.

Potrivit unor surse prezente la discuție, discuția ar fi fost următoarea:

Sorin Grindeanu:Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea, îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. Trebuie ca românii să știe adevărul. Este esențial pentru sănătatea noastră morală ca societate.

Ilie Bolojan:Nu trimit Corpul de Control. Nu este momentul.

Dominic Fritz:Doamna Țoiu nu se ferește de explicații.

Sorin Grindeanu:Nu se ferește, dar doriți să îngropați subiectul. Oricum doamna Țoiu va fi audiată de Parlament.

Kelemen Hunor:Răspunsurile doamnei Țoiu din acea conferință de presă au fost neconvingătoare. Este nevoie de mai multe explicații.

Dominic Fritz:Nu mi se pare corect să stăm acum să facem asta. Nu acum.

Sorin Grindeanu:Dar când?

Dominic Fritz:Acum este război.

Sorin Grindeanu:Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că nu există abuzuri în procesul de repatriere. Că nu se pun cupluri de îndrăgostiți în avioane care nu se încadrează în criterii. Și că toți cetățenii români au parte de tratament egal. Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa.

După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”

Bugetul pe 2026 dă peste cap coaliția de guvernare. PNL vrea adoptarea bugetului în ședința de guvern de joi, PSD pregătește amendamente

În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei
18:57
Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei
VIDEO Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”
17:42
Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”
FLASH NEWS Radu Miruță la Casa Regală. Ce au discutat ministrul Apărării și Custodele Coroanei
17:21
Radu Miruță la Casa Regală. Ce au discutat ministrul Apărării și Custodele Coroanei
VIDEO Eliminarea dovezilor din dosarul lui Georgescu, o amenințare pentru mandatul lui Nicușor Dan. Tucă: „Nicu nu mai apărea dacă nu se întâmpla anularea”
16:47
Eliminarea dovezilor din dosarul lui Georgescu, o amenințare pentru mandatul lui Nicușor Dan. Tucă: „Nicu nu mai apărea dacă nu se întâmpla anularea”
STENOGRAME Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
16:28
Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
ULTIMA ORĂ După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
15:57
După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
A fost descoperită cauza pentru o mutație genetică misterioasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe