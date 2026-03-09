Scandal în coaliție după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE. Ce a răspuns premierul

Ședința de coaliție de luni a fost marcată de tensiuni după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-ar fi cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica modul în care este gestionată repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, în special în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Potrivit unor surse prezente la discuție, premierul a respins propunerea, spunând că „nu este momentul”.

Potrivit unor surse prezente la discuție, discuția ar fi fost următoarea:

Sorin Grindeanu: „Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea, îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. Trebuie ca românii să știe adevărul. Este esențial pentru sănătatea noastră morală ca societate.”

Ilie Bolojan: „Nu trimit Corpul de Control. Nu este momentul.”

Dominic Fritz: „Doamna Țoiu nu se ferește de explicații.”

Sorin Grindeanu: „Nu se ferește, dar doriți să îngropați subiectul. Oricum doamna Țoiu va fi audiată de Parlament.”

Kelemen Hunor: „Răspunsurile doamnei Țoiu din acea conferință de presă au fost neconvingătoare. Este nevoie de mai multe explicații.”

Dominic Fritz: „Nu mi se pare corect să stăm acum să facem asta. Nu acum.”

Sorin Grindeanu: „Dar când?”

Dominic Fritz: „Acum este război.”

Sorin Grindeanu: „Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că nu există abuzuri în procesul de repatriere. Că nu se pun cupluri de îndrăgostiți în avioane care nu se încadrează în criterii. Și că toți cetățenii români au parte de tratament egal. Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa.”

