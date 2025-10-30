Mii de euro pe lună pentru noul vicepremier al României, Oana Gheorghiu. Ce salariu a încasat ca șefă a ONG-ului care construia spitale

Oana Clara Gheorghiu și Carmen Mihaela Uscatu sunt două dintre cele mai apreciate membre ale societății civile din România, fiind cele două fondatoare al Asociației Dăruiește Viață, care a construit un spital pentru copii exclusiv din donații și sponsorizări private.

Oana Gheorghiu este vicepreședintă a Dăruiește Viață, iar Carmen Uscatu este președinta acestei organizații care a finalizat anul trecut lucrările și dotarea acestui spital din curtea spitalului de copii Marie Curie. Spitalul construit de Dăruiește Viață a fost donat statului român și acum face parte, și el, din cadrul spitalului Marie Curie. Valoarea acestui spital a fost de aproximativ 48 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane au costat lucrările de construcție, iar 8 milioane au costat dotările.

Ceea ce a reușit Asociația Dăruiește Viață, condusă de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu a fost o performanță deosebită, aplaudată de toată lumea.

Nominalizarea doamnei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu, după ce s-a aflat că a avut rol de corupător -denunțător într-un caz de dare și luare de mită, este o decizie înțeleaptă a premierului Ilie Bolojan, cel puțin din punct de vedere al capacităților manageriale, de strângere de fonduri și de PR pe care le stăpânește vicepreședinta Dăruiește Viață.

Dincolo de aceste capacități, Oana Gheorghiu mai are un avantaj: nu poate critica salariile mari, mai ales ale celor care sunt plătiți din contribuțiile cetățenilor, pentru că ea însăși vine dintr-o poziție managerială bine plătită, sursa veniturilor sale fiind tot banii de la cetățeni, primiți de Dăruiește Viață sub formă de donații, sponsorizări sau redirecționării ale impozitului pe venit.

În anul 2024, Oana Gheorghiu a câștigat, în calitate de vicepreședintă a Asociației Dăruiește Viață, un salariu anual de 264.863 de lei net, echivalentul unui salariu net lunar de 22.071 de lei.

Salariul câștigat de către doamna Gheorghiu apare în declarația de avere depusă de către aceasta, conform legii, atunci când a devenit membră a Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, ca reprezentantă a Președinției României, fiind numită în această funcție de către președintele interimar Ilie Bolojan, prin unul dintre ultimele decrete semnate înainte de a părăsi funcția. (https://anmcs.gov.ro/web/wp-content/uploads/2025/07/DA-GHEORGHIU-anonimizata.pdf)

Doamna Gheorghiu nu este o excepție în cadrul Dăruiește Viață. Cheltuielile cu personalul ale Asociației s-au ridicat, în 2024, la 2.478.441 de lei pentru 10 angajați, în creștere față de 2023, când cheltuielile cu personalul ale Dăruiește Viață au fost de 2.333.978 de lei, pentru 9 angajați. O creștere importantă de cheltuieli cu personalul a avut Dăruiește Viață în 20023, când aceste cheltuieli au crescut cu 14% față de 2022 (an în care cheltuielile cu personalul au fost de 2.026.675 tot pentru 9 angajați).

În 2024, cheltuielile cu personalul ale Asociației Dăruiește viață au reprezentat 3,3% din venituri.

În 2024, salariul ministrului Sănătății era, la finalul anului, de 21.840 de lei brut lunar (https://ms.ro/media/documents/drepturi_salariale_MS_30_sept_2024.pdf), însemnând 12.776 de lei net. Astfel, ministrul Sănătății avea un salariu cu 9.295 de lei mai mic decât vicepreședinta asociației Dăruiește Viață.

Într-un top al salariilor managerilor celor mai mari spitale din România, realizat de către Ziarul Financiar în februarie 2024, niciunul nu depășea suma de 17.901 de lei (cazul lui Dorel Săndesc, la acel moment managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara). Dar cele mai multe salarii ale managerilor de spitale mari din România se învârteau în jurul sumei de 11-12.000 de lei net lunar.

PS: Spre finalul zilei de miercuri, 29 octombrie, președintele Nicușor Dan a aprobat nominalizarea făcută de către premierul Ilie Bolojan și a numit-o pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier al guvernului României.

În timpul campaniei electorale din aprilie-mai 2024, atunci când Nicușor Dana fost acuzat că a refuzat să semneze, chiar și după o decizie definitivă a instanței, autorizația de construire pentru un spital privat de oncologie pediatrică, Oana Gheorghiu a sărit în apărarea președintelui, declarând „Pot spune cu toată convingerea: un spital privat de oncologie pediatrică NU are sens. Nu este sustenabil, nu răspunde nevoilor reale ale copiilor bolnavi de cancer și nu are nicio justificare medicală sau socială”. Spitalul construit de către Asociația Dăruiește Viață este un spital de oncologie pediatrică.