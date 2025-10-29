România are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, dar asta nu-i împiedică pe ANTI-TRUMP-iștii care se află, acum, la conducerea țării să-l atace pe Donald Trump din toate pozițiile, de fiecare dată când au ocazia. Nu scapă de acest „tir” susținut nici vicepreședintele american JD Vance, iar postările controversate au curs în valuri. Și nu de ieri, de azi, ci încă din 2020!

Lista ANTI-TRUMP-iștilor este lungă, iar mesajele transmise în spațiul public, de mai mult timp, induc ideea unei Românii „pro-Europa”, dar într-un context în care SUA – respectiv Donald Trump și JD Vance – să stea pe margine și să nu-și mai bage nasul în „afacerile” europene.

România condusă de Nicușor Dan și de Ilie Bolojan este una care întoarce, pur și simplu, spatele Americii, pe o idee „pro-europeană” – agreată la vârful Uniunii Europene, în contextul conflictului din Ucraina -„coordonată” de Ursula von Der Leyen și, bineînțeles, de președintele Franței, Emmanuel Macron, pe care Nicușor Dan și-ar dori chiar să îl imite. (mai multe informații AICI)

După summitul NATO, relația „rece” dintre Nicușor Dan și Donald Trump a fost confirmată chiar de președintele României.

Nicușor Dan a dezvăluit că au fost discutate „doar chestiuni de politețe”.

În schimb, în ceea ce îl privește pe președintele francez Emmanuel Macron, lucrurile au stat cu totul altfel.

Nicușor Dan a precizat că a discutat mai mult cu acesta la cina oficială, „ca doi francofoni”, abordând teme legate de Consiliul European de a doua zi, dar fără subiecte extrem de importante. (toate detaliile AICI

De altfel, Nicușor Dan a punctat și în campania electorală pentru Președinția României că țara noastră are un parteneriat strategic cu SUA, dar Europa, după venirea lui Trump la Casa Albă, ar fi trecut în planul secund.

„Trebuie, de asemenea, să continuăm parteneriatul nostru cu partenerii europeni, să contribuim la ceea ce se dorește o securitate europeană în care atribuțiile să fie partajate și mai bine coordonate între ele”, spunea Nicușor Dan, completând că România trebuie să își urmărească „interesul național”. (mai multe informații AICI)

Naumescu, consilierul pe politică externă al lui Nicușor Dan: „Donald Trump, incult din punct de vedere istoric, strategic și politic” / „Se comportă ca un vechil”

La începutul lunii octombrie a acestui an, chiar Valentin Naumescu, fost diplomat și consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, s-a „înregimentat” în „armata ANTI-TRUMP-iștilor” care conduc România.

„Donald Trump este primul președinte postbelic al Americii incult din punct de vedere istoric, strategic și politic.

Este un agent imobiliar lipsit de înțelegerea profundă și subtilă a istoriei (cel puțin a celei recente), incapabil de calculul și evaluarea strategică a importanței și beneficiilor unui proiect politic, în alți termeni decât cei contabili.

Se comportă că un vechil sau «landlord» care le cere chiriașilor, pe ton imperativ, să-și achite urgent chiriile restante, fară să poată vedea, dincolo de facturi și chitanțe, ce a avut de câștigat America prin intermediul NATO și mai ales ce ar putea pierde prin desființarea Alianței. Are idei puține dar fixe”, a scris Valentin Naumescu într-un articol pentru Contributors. (alte detalii AICI)

Cine este „vârful de lance” al ANTI-TRUMP-iștilor care conduc România

„Vârful de lance” al ANTI-TRUMP-iștilor aflați la conducerea țării este, indiscutabil, Oana Gheorghiu, cea pe care premierul Ilie Bolojan o dorește în funcția de vicepremier, în ciuda tuturor mesajelor anti-Trump pe care aceasta le-a postat de-a lungul timpului.

De altfel, Ilie Bolojan „recidivează”, pentru că precedentul fusese creat prin aducerea Ioanei Ene Dogioiu ca purtător de cuvânt al Guvernului României, în pofida mesajelor anti-Trump pe care le transmisese în trecut.

Din păcate, sarabanda mesajelor anti-Trump nu rămâne fără urmări, iar SUA intenționează să retragă o parte din trupele americane

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie”, s-a precizat într-un comunicat transmis de MapN.

Retragerea unei părți însemnate a trupelor americane din România poate fi citită, astfel, și într-o altă „cheie”, iar Gândul prezintă, în exclusivitate, derapajele online alarmante ale ANTI-TRUMP-iștilor care conduc, astăzi, România.

Oana Gheorghiu: „Este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”

În luna februarie a acestui an, după întâlnirea tensionată dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, în Biroul Oval de la Casa Albă, Oana Gheorghiu – cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier – s-a dezlănțuit în mediul online și a transmis un mesaj virulent.

Oana Gheorghiu i-a criticat pe Donald Trump și pe vicepreședintele american J.D. Vance, etichetându-i drept „golani” care nu i-au acordat lui Zelenski resepectul cuvenit.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil.

Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare.

Este incredibil prin ce trece Володимир зеленський (n.red. – Volodimir Zelenski) este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, a scris Oana Gheorghiu la acea vreme.

Oana Gheorghiu îl „lovea” pe Trump încă din 2020

Aceeași Oana Ghorghiu – propusă vicepremier de Ilie Bolojan – lansa un atac la Donald Trump încă din anul 2020, continuând și în luna ianuarie a anului 2021.

Oana Gheorghiu s-a întrebat, în 2020 dacă nu cumva Trump a fost „plătit” de „forțele malefice” – în contextul pandemiei de coronavirus – și a anticipat o „apropiere” a lui Trump de Putin printr-o subliniere care se dorea a fi ironică.

2020 – „I-au trebuit vreo 3 luni să priceapă, dar până la urmă a priceput”

– 2021 – „Hai și cu Putin, poate ne mai liniștim și noi un pic”

Pentru Oana Gheorghiu, Donald Trump este un „nebun”

Tot în anul 2021, în timpul protestelor din SUA, de la Capitoliu, Oana Gheorghiu l-a luat din nou la țintă pe Donald Trump.

„Ce poate face un nebun din cea mai solidă democrație. Șocant ce se întâmplă în America”, scria Oana Gheorghiu.

„Haosul generat de Trump”

În data de 16 februarie 2025, Oana Gheorghiu s-a dezlănțuit din nou, „țintele” fiind aceleași – Donald Trump, care generează „haos”, și JD Vance, care are un discurs „toxic”.

„Dar ce se întâmplă cu democrația americană, când amenințarea vine din interior? Când puterea devine un joc al miliardarilor și al unor lideri care cred că dețin adevărul absolut și care pare că vor și puterea absolută?

Va rezista democrația americană, cea pe care o credeam infailibilă? Va putea face față nenuniei propriilor săi lideri? Vor putea cetățenii americani să vadă pericolul și să-l oprească?

Sau vom asista la prăbușirea instituțiilor, una câte una, sub discursul toxic al lui JD Vance, sub manipulările lui Musk și sub haosul generat de Trump?”, a scris Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a descoperit „naziști” în America lui Trump / SUA, conduse de „oameni mici”

În luna februarie, aceeași Oana Gheroghiu a reușit să „descopere” că America este condusă, nici mai mult, nici mai puțin, de „naziști”.

„A fost nevoie de naziști 1 lună, 3 săptămâni, 2 zile și 8 ore și 40 de minute pentru a demonta o republică constituțională”, a scris Oana Gheorghiu în data de 22 februarie.

Oana Gheorghiu s-a declarat „revoltatată” pe pagina sa de socializare pe data de 17 februarie, pentru că – potrivit Finacial Times – administrația Trump ar fi pus „presiune” pe România pentru a ridica restricțiile impuse fraților Tate.

După doar câteva zile, „vârful de lance” al ANTI-TRUMP-iștilor care conduc România a „constatat” că America este condusă de „oameni mici”, chiar dacă este o țară mare.

„America este o țară mare, temporar condusă de oameni mici”, a scris Oana Gheorghiu, „preferata” lui Ilie Bolojan pentru funcția e vicepremier.

„Poate că există anticorpi împotriva nebuniei”

În data de 25 martie a acestui an, Oana Gheorghiu a „recidivat”. În SUA este nevoie de „anticorpi!” care să lupte împotriva „nebuniei, insompetenței și prostiei”.

„Poate că există anticorpi împotriva nebuniei, incompetenței și prostiei în America”, a scris acesta în mediul online.

Dacă Oana Gheorghiu este „acidă” la adresa lui Donald Trump, în ceea ce îl privește pe președintele ucrainean Zelenski este tranșantă.

Tot în luna februarie a acestui an, Oana Gheorghiu a scris că „Există lideri adevărați!”, trimiterea fiind explicată foarte clar printr-o captură foto cu Volodimir Zelenski.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României: „Zelenski nu va ceda tacticilor lipsite de respect și intimidare ale lui Trump și Vance”

Nici Oana Țoiu, actualul minstru de Externe al României, nu putea lipsi din „armata” ANTI-TRUMP-iștilor care conduc, astăzi, România.

În luna februarie, Oana Țoiu a scris în mediul online că Trump și Vance l-au supus pe Zelenski unor tactici de intimidare lipsite de respect și, mai mult, a reluat tema potrivit căreia Putin ar fi ordonat otrăvirea soției președintelui ucrainean.

„Ca est-european, pot spune cu siguranță că Zelenski nu va ceda tacticilor lipsite de respect și intimidare ale lui Trump și Vance.

Rețineți că bărbatul nu a renunțat când Putin și-a otrăvit soția”, a scris Oana Țoiu, care a devenit ministru de Externe al României începând cu data de 25 iunie 2025.

Ioana Ene Dogioiu: „Doi cimpanzei, doi golani”

În aceeași zi – 28 februarie 2025 – Ioana Ene Dogioiu, actual purtător de cuvânt al guvernului condus de Ilie Bolojan (începând din luna iulie), scria că Donald Trump și JD Vance „s-au pus cu parul pe om”, cu referire la Volodimir Zelenski.

La vremea respectivă, Dogioiu concluziona că la Casa Albă au ajuns „doi cimpanzei” și „doi golani”.

„Doi cimpanzei, doi golani s-au pus cu parul pe un om în nevoie ca să-l tâlhărească și umilească. Asta a ajuns conducerea Americii. Dezgustător!”, scria Ioana Ene Dogioiu.

Astfel de afirmații nu l-au împiedicat pe Ilie Bolojan să o plaseze pe Ioana Ene Dogioiu în funcția de purtătorde cuvânt al Guvernului României.

Vlad Voiculescu sare în ajutorul Oanei Gheorghiu!

Mesajele anti-Trump și anti-Vance ale Oanei Gheorghiu au stârnit nu numai nedumerire, ci și indignare după ce Ilie Bolojan a propus-o pentru funcția de vicepremier.

Printre cei care i-au luat apărarea Oanei Gheorghiu – după ce Sorin Grindeanu a declarat că Ilie Bolojan trebuie să își retragă propunerea pentru a nu deteriora relația cu SUA – se numără și USR-istul Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu a considerat că Sorin Grindeanu demonstrează „slugărnicie” față de ce „zice SUA”.

„Grija subită a domnului Grindeanu față de “ce zice SUA” pare la prima vedere slugărnicie. De fapt e ipocrizie și disperare. Întâmplător chiar sunt în vizită la “aliatul transatlantic” și l-am întrebat ce zice de propunerea doamnei Oana Gheorghiu ca vicepremier.

Statele Unite ale Americii au zis așa: „𝐓𝐡𝐞 𝐔.𝐒. 𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐮𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐚𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐞𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐲.”

Glumesc. Declarația SUA este autentică, dar este din data de 3 Februarie 2017. Declarația SUA venea la aproape o lună după ce domnul Sorin Grindeanu semnase OUG 13, noaptea ca hoțul (31.01.2017). La câtă îngrijorare, oroare chiar au stârnit aici și în toate capitalele Vestului faptele PSD, domnul premier Nordis-OUG13 chiar putea să se abțină.

Dacă USR și sutele de mii de oameni pe care domnul Grindeanu i-a ținut în frig cu lunile pot accepta să stea la masă cu PSD și cu dânsul de dragul țării, poate și domnul Grindeanu și PSD să accepte să stea la masă cu Oana Gheorghiu, o femeie care a construit un spital pentru copii din bani privați, având încrederea a sute de mii de români și zeci de mii de companii”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu, între ANTI-TRUMP-iști: „Salut numirea doamnei Oana Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului României!”

În ciuda mesajelor pe care Oana Gheorghiu le-a lansat, de-a lungul timpului, împotriva lui Donald Trump și JD Vance, și liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, a lăudat propunerea controversată a lui Ilie Bolojan și s-a „înregimentat” în rândurile ANTI-TRUMP-iștilor care conduc, astăzi, România.

Mai mult, Ciprian Ciucu a dezvăluit și că a fost consultat de Bolojan în legătură cu această numire.

„Salut numirea doamnei Oana Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului României!

Doamna Gheorghiu este una dintre cele mai respectate și autentice voci ale societății nostre și a reușit să mobilizeze resurse și oameni pentru cauze nobile, dintre care s-a remarcat prin construirea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România. Este un exemplu pentru noi toți!

Așteptam acestă numire, domnul prim ministru Bolojan m-a consultat anterior și mă bucur că decizia a venit astăzi!

Sunt multe de făcut, experința practică pe care Oana Gheorghiu a acumulat-o ne va fi extrem de utilă în domeniul investițiilor din Sănătate și din alte domenii sociale”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

