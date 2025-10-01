Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală: „Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti”

Registrul Național de Vaccinări a contabilizat o populație de 1,1 milioane de persoane care s-au vaccinat împotriva gripei în perioada 2024-2025. Ministerul Sănătății recomandă, la rândul său, vaccinarea antigripală mai ales a persoanelor din categoriile de risc.

Potrivit ministerului de resort, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis, care au contract cu Casa Națională de Asigurări.

”Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti pentru a primi prescripţia pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”, răspunde Ministerul Sănătăţii pentru News.ro.

Administrarea vaccinului se poate realiza la medicul de familie sau în unități medicale autorizate. Rețetele sunt compensate cu 50% din preţul de referinţă al vaccinului, pentru persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani și

Compensarea totală se mai aplică și persoanelor peste 65 de ani, personalului medico-sanitar și auxiliar din unitățile medicale, precum și persoanelor cu vârsta ≥ 19 ani şi

