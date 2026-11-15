Preşedintele Nicuşor Dan a început duminică o vizită oficială de două zile în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, unde va participa la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, reuniune la care sunt aşteptaţi lideri din cele 53 de state membre cu drepturi depline ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF).

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, ediţia din acest an se desfăşoară sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă”.

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La acest eveniment, șeful statului va susține candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru mandatul 2027-2030.

Întâmpinat de regele Cambodgiei

Președintele României, Nicușor Dan, participă la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, în Cambodgia. Șeful statului a fost întâmpinat de regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei. Așa cum a scris Gândul, Nicușor Dan a plecat la Summitul Francofoniei din Cambodgia cu un avion privat, o aeronavă de lux.

„Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susține și promova candidatura lui Dacian Cioloș în funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030”, a scris șeful statului, duminică dimineața, pe Facebook.

„Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă”

„Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale. Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes”, a mai adăugat Nicușor Dan.