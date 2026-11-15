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Mega-rețea de contrabandă cu țigări pe calea ferată. 41 de percheziții și aproape 170.000 de țigarete ridicate

Mega-rețea de contrabandă cu țigări pe calea ferată. 41 de percheziții și aproape 170.000 de țigarete ridicate
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato
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Poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale – Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti au pus în executare 41 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman, inclusiv într-o unitate de revizie a vagoanelor din capitală. Dosarul penal vizează comiterea infracţiunii de contrabandă.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române transmis duminică, în urma celor 41 de percheziţii domiciliare, au fost ridicate 169.820 de ţigarete, 117.703 lei, 9.905 euro, 200 de lire sterline şi 350 de dolari.

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Marfa era ascunsă în trenuri internaționale

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, începând cu anul 2025 şi până în prezent, 6 persoane ar fi preluat şi transportat cantităţi considerabile de ţigarete provenite din contrabandă. Au fost introduse ilegal pe teritoriul României şi sustrase de la controlul vamal, prin intermediul unei rute feroviare internaţionale de călători.

S-a mai stabilit că produsele accizabile ar fi fost ascunse în diferite locaşuri dosite ale garniturii. În timpul staţionării trenului, cu complicitatea a doi angajaţi din cadrul unei companii feroviare de stat, acestea ar fi fost descărcate şi transportate cu autoturismele personale către domiciliile persoanelor cercetate sau la alte locaţii stabilite.

Documentarea activităţii infracţionale a probat că ţigaretele ar fi fost comercializate ulterior prin intermediul unor societăţi comerciale sau direct către persoane fizice. Majoritatea cumpărătorilor au fost colegi de serviciu ai angajaţilor implicaţi, din cadrul aceleiaşi companii.

6 suspecți au fost reținuți

Astfel, pe 13 noiembrie, au fost prinse în flagrant delict 3 dintre persoanele cercetate, în timp ce ar fi preluat şi transportat ţigarete de contrabandă. Acestea ar fi trebuit plasate sub regim vamal, fiind introduse ilegal pe teritoriul României. Ulterior, faţă de cele 6 persoane cercetate a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, fiind înaintată unităţii de parchet competente propunerea de luare a unor măsuri preventive.

Pe 14 noiembrie, Judecătoria Sectorului 1 a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 4 dintre persoanele cercetate, pentru 30 de zile şi faţă de celelalte două persoane măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, sub aspectul comiterii infracţiunii de contrabandă, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate.

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