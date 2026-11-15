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Piperea cere demisii după declarațiile ministrului de Interne: Cei care au interzis protestul ar trebui să demisioneze

Piperea cere demisii după declarațiile ministrului de Interne: Cei care au interzis protestul ar trebui să demisioneze
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Gheorghe Piperea reacționează după declarațiile ministrului de Interne, Marian Neacșu, și cere demisia responsabililor care au interzis protestul din 14 noiembrie. „Cei care au interzis acel protest ar trebui să demisioneze”, spune cunoscutul avocat.

Europarlamentarul și viitorul candidat al AUR la Primăria Capitalei, Gheorghe Piperea, le cere demisia celor care au interzis mitingul pentru susținerea lui Călin Georgescu. Reamintim că protestul organizat de AUR s-a desfășurat fără autorizație. Ca atare, protestatarii au mers ieri și în fața Primăriei Capitalei, criticându-l pe Ciprian Ciucu că nu a eliberat autotizație pentru eveniment.

Ministrul de Interne: „Românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”

În comentariul său, politicianul menționează mesajul lui Marian Neacșu, ministrul de Interne, care a recunioscut că mitingul a fost unul marcat de bun simț.

„Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație. El a menționat că „românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”, remarcă avocatul. 

Piperea reacționează după declarațiile ministrului de Interne

Gheorghe Piperea a solicitat, într-o postare pe Facebook, demisia decidenților care au interzis manifestația.

„Ieri a fost în București un protest atât de “violent” încât ministrul de interne a declarat că românii au dat “o lecție de civilizație”.

Televiziunile au fost de-a dreptul mofluze*: nu le-a ieșit breiching-niuzul care să le dea ratingul necesar evitării mofluzlâcului*. Așa că au ignorat protestul.

*mofluz = falit

*mofluzlâc = faliment (în limba română de pe vremea lui Pazvante chiorul și a Codului lui Caragea)

Cei care au interzis de facto acel protest, pe motiv de știre falsă cum că se pregătesc violențe, ar trebui să demisioneze. Iar parchetul ar trebui să declanșeze contra lor anchete penale pentru răspândire de știri false care pun în pericol siguranța publică

Notă: ieri au fost din nou proteste masive și violente în Spania, Franța sau Italia. Se pare că românii, în schimb, sunt mulțumiți cu viața lor sub Bolojan, Nicușorișor și Grindeanu. Ei sunt deranjați nu de creșterea costului vieții, de frigul din case și de foamea din mațe, ci de dramoletele și patrulaterele amoroase din Insula iubirii”, a transmis Piperea.

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