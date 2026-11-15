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Tragedie în Iași. Un tânăr de 25 de ani a murit într-un incendiu provocat de o sobă

Tragedie în Iași. Un tânăr de 25 de ani a murit într-un incendiu provocat de o sobă
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Un tânăr în vârstă de aproximativ 25 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineață, în satul Cucuteni din județul Iași. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească de aproximativ 30 de metri pătrați. Primele cercetări indică faptul că focul ar fi pornit de la o sobă amplasată necorespunzător, în apropierea unor materiale inflamabile.

Pompierii au găsit trupul tânărului în interiorul anexei

Alarma a fost dată în jurul orei 05:45, iar la fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Intervenția a fost asigurată cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție, un echipaj de prim ajutor și unul de terapie intensivă mobilă.

Când au ajuns la locul solicitării, pompierii au constatat că întreaga anexă era cuprinsă de flăcări. Exista riscul ca incendiul să se extindă și la clădirile din apropiere. În timpul operațiunilor de căutare, salvatorii au descoperit în interiorul construcției trupul neînsuflețit al unui bărbat de aproximativ 25 de ani.

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Potrivit reprezentanților ISU Iași, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al unei sobe fără acumulare de căldură, montată prea aproape de materiale combustibile. Pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor, să stingă focarele și să înlăture pericolele generate de incendiu.

Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor provocate de sobe

În urma tragediei, ISU Iași reamintește câteva măsuri de prevenție pentru sezonul rece. Sobele trebuie amplasate la distanță de siguranță față de mobilier, textile, lemne și alte obiecte care pot lua foc.

De asemenea, pompierii recomandă evitarea mijloacelor de încălzire improvizate sau deteriorate și interzic uscarea hainelor ori a încălțămintei direct pe sobe sau în apropierea acestora.

Totodată, sobele, burlanele și coșurile de fum trebuie verificate periodic, iar eventualele defecțiuni trebuie remediate pentru a preveni producerea unor noi tragedii.

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