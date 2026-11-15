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Sentință | Doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendare, pentru un bărbat care l-a amenințat pe unul dintre cei mai importanți antreprenori români de pe piața construcțiilor că îi omoară fiul dacă nu îi plătește 600.000 de euro

Sentință | Doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendare, pentru un bărbat care l-a amenințat pe unul dintre cei mai importanți antreprenori români de pe piața construcțiilor că îi omoară fiul dacă nu îi plătește 600.000 de euro
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Luna trecută, Judecătoria Sectorului 1 l-a condamnat pe inculpatul Ion Plăiașu la doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și influențarea declarațiilor. Inculpatul și-a recunoscut fapta. Conform procurorului de caz, Plăiașu i-a trimis lui Raul Doicescu, fondatorul firmei Bog’Art, o scrisoare în care amenința că îi va omorî fiul dacă nu îi va plăti 600.000 de euro.

Conform unei adrese către G4Media.ro a Judecătoriei Sectorului 1, în data de 10 iunie 2026, inculpatul Ion Plăiașu, folosindu-se de un pseudonim, ”pentru a obține în mod injust un folos patrimonial, a redactat și a trimis prin serviciul poștal al Companiei Poșta Română (…) o scrisoare de amenințare prin care i-a solicitat persoanei vătămate (Raul Doicescu n.r.) să achite în termen de 20 zile de la primirea corespondenței, suma de 600.000 de euro, în caz contrar aceasta va avea de suferit, în sensul că îi vor fi uciși membrii familiei și va suporta consecințe vătămătoare”.

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În mod expres, inculpatul se referea la Bogdan Alexandru, fiul lui Raul Doicescu. Acesta a primit scrisoarea și a luat cunoștință de amenințare la data de 18 iunie, în timp ce se afla la sediul social al societății Bog’Art pe care o administrează. Societatea este una dintre cele mai mari și prestigioase companii de construcții din România, înființată în 1990. În 2025, a înregistrat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei și un profit net de 133,8 milioane de lei.

Procurorii au mai aflat că Plăiașu i-a cerut lui Doicescu Senior ”să ia în serios ceea ce îi cere și să nu formuleze denunțuri, întrucât atunci când se va elibera o să «treacă direct la fapte», menționând apoi că o să-i împuște fiul, iar dacă simte că a sesizat fapta de șantaj, o să abandoneze orice plan și «trece direct la fapte», întrucât îi urmărește de aproximativ 2 ani și le știe traseele. În finalul mesajului, după ce i-a oferit detaliile pentru remiterea sumei de bani solicitate, inculpatul a reiterat solicitarea de a trata mesajul cu seriozitate respectiv «nu o lua ca pe o gluma ia-o foarte în serios să nu fie prea tîrziu si repet asta o stim doar noi doi»”.

Identificat după plângerea lui Doicescu și reținut pe 2 august, Plăiașu a semnat un acord de recunoaștere, admis de judecători luna trecută.

Conform sentinței, inculpatul a primit doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și influențarea declarațiilor. De asemenea, i s-a interzis dreptul de a comunica și de a se apropia la o distanță mai mică de 200 de metri de persoana vătămată Raul Doicescu și de fiul acestuia, Bogdan Alexandru și nu are voie să se apropie de locuința lui Doicescu Senior și de sediul Bog’Art pe o durată de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii instanței.

De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere de patru ani, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Iordăcheanu sau în cadrul Parohiei Vărbila, ambele din județul Prahova. Ion Plăiașu a fost pus în libertate în ziua sentinței, 2 octombrie, după ce a stat în arest preventiv trei luni.

Raul Doicescu (sursa foto: www.bogart.ro)

Comentarii 1
  • Vasîle Ilîe

    Dar pe cand o pedeapsa pentru unul care santajeaza constructorii si le opreste lucrarile cu actiuni in instanta, iar dupa luni de pierderi financiare aia se vad cu el prin benzinarii si a doua zi dau donatie catre ongurile concubinei si el imediat isi retrage actiuna in instanta?

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