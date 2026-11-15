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Robert Negoiță susține că Nicușor Dan s-ar afla în spatele reformei administrative a PSD. „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”

Robert Negoiță susține că Nicușor Dan s-ar afla în spatele reformei administrative a PSD. „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”
Nicușor Dan, președintele României, jignit constant de jurnalistul Ovidiu Vanghele / Foto - Mediafax
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Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, afirmă că președintele ar fi avut un rol major în schimbarea poziției PSD față de reforma administrativ-teritorială a României. Edilul social-democrat consideră că Nicușor Dan ar fi condiționat PSD să susțină reorganizarea administrației.

Robert Negoiță admite că nu cunoaște detaliile unei eventuale înțelegeri între șeful statului și inițiatorii PSD ai reformei administative.

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Edilul optează pentru comasarea voluntară a localităților, reducerea numărului de județe și stabilirea unor criterii clare pentru reorganizarea teritorială.

„Suntem cea mai nereformată țară din Europa”

Robert Negoiță a criticat susținerea pentru proiectul de reformă administrativ-teritorială promovat de PSD, inițiativă care provoacă nemulțumiri inclusiv în rândul unor primari social-democrați. Edilul Sectorului 3 consideră că reorganizarea administrativă este una dintre reformele de care România are nevoie imperioasă.

Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar „Discutăm de niște obiective și principii”

Robert Negoiță

În cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, Negoiță a comparat situația României cu cea a Republicii Moldova, țară la care a remarcat progrese în reorganizarea administrativp.

„Sper să ne ajute Bunul Dumnezeu și să le iasă ce și-au propus, și anume reforma administrativă. Este inadmisibil! Suntem cea mai nereformată țară din Europa, din punctul ăsta de vedere. A reușit Moldova să ne dea lecții de cum se face reorganizarea administrativă. Repet, mă bucur că și-au propus treaba asta și le țin pumnii. Și susținere maximă din partea mea, pentru că este nevoie de reformă în această țară”, a declarat Robert Negoiță.

Nicușor Dan ar fi condiționat PSD să susțină reforma administrativă

În altă ordine de idei, primarul Sectorului 3 a sugerat că președintele Nicușor Dan ar fi avut un rol cheie în decizia PSD de reformă administrativă. Negoiță a afirmat că inițiativa ar fi pornit de la șeful statului.

„Este cu atât mai lăudabil faptul că până acum nu au fost de acord sau nu au susținut și acum, iată că au inițiativa asta. Părerea mea e că pleacă de la președinte”, a declarat primarul Sectorului 3.

Negoiță a sugerat chiar că Nicușor Dan ar fi condiționat sprijinul acordat social-democraților de asumarea reformei administrativ-teritoriale. „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”, a afirmat edilul. Primarul a admis însă că nu cunoaște detaliile unei asemenea condiționări.

Negoiță preferă comasarea voluntară a localităților

În interiorul PSD sunt analizate două variante de reorganizare administrativ-teritorială. Prima presupune comasarea voluntară a localităților mici, soluție susținută de ministrul Dezvoltării. A doua, propusă de Dragoș Benea, vizează comasarea obligatorie a comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Întrebat ce variantă ar prefera, Robert Negoiță a declarat că susține comasarea voluntară, prin care autoritățile locale ar fi încurajate să se reorganizeze în baza unor criterii și condiții de finanțare stabilite de Guvern. Edilul consideră că o asemenea abordare ar respecta autonomia administrației locale, dar ar putea determina comunitățile să își eficientizeze cheltuielile.

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