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„Regele ciocolatei”, miliardarul ucrainean Petro Poroşenko, deschide un nou magazin Roshen, într-o locație celebră a Capitalei

„Regele ciocolatei”, miliardarul ucrainean Petro Poroşenko, deschide un nou magazin Roshen, într-o locație celebră a Capitalei
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Miliardarul Petro Poroşenko, fost președinte al Ucrainei, va deschide o nouă locație în Capitală pentru brandul său de dulciuri Roshen. Ucrainenii sunt prezenţi local din anul 2015, iar an de an încasările din România au crescut semnificativ.

Noua locație este amplasată în magazinul Bucur Obor, mai exact pe o laterală a acestui centru comercial, într-un spaţiu unde, până acum circa 2 ani, a funcţionat o sucursală a ING Bank.

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Nou magazin monobrand pentru Roshen

Aici, cunoscutul brand ucrainean va deschide un magazin monobrand care e în prezent în amenajare, spaţiul urmând a fi decorat iniţial pentru sărbătorile de iarnă, scrie ZiarulFinanciar.

Potrivit Google Maps, mai există alte două astfel de magazine – pe Bulevardul Unirii şi la intrare în centrul vechi – pe strada Gabroveni.

Jucător în ascensiune pe piața de dulciuri

Compania din Ucraina a decenit un jucător tot mai important pe piaţa locală de dulciuri, produsele fiind prezente şi în retail mare şi în cel tradiţional. Firma Roshen One care operează businessul a închis anul trecut cu afaceri de 400 milioane lei, un plus de 21%, şi un profit net de aproape 500.000 de lei, față o pierdere similară în anul anterior.

Magazin Roshen în România. Sursa foto: ZF.ro

Confiscat de Putin

În 2024, fostul președinte al Ucrainei a intrat în vizorul lui Vladimir Putin. Astfel, un tribunal din oraşul rus Lipeţk, situat la 340 de kilometri sud de Moscova, a validat o cerere a procuraturii de a trece în proprietatea statului rus acţiunile fabricii de dulciuri Roshen, relata agenţia EFE.

De amintit că Rusia pusese deja din anul 2015 sechestru pe activele respectivei fabrici, după ce în anul precedent a anexat Crimeea şi oligarhul Petro Poroşenko a devenit preşedinte al Ucrainei. Fabrica de la Lipeţk, care avea circa 700 de angajaţi, şi-a oprit producţia în anul 2017 „ca urmare a influenţei factorilor geopolitici”, potrivit corporaţiei lui Poroşenko, ce are în prezent unităţi în Ucraina, Ungaria şi Lituania.

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