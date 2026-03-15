PSD nu renunță la amendamentele la buget. Grindeanu: Nu am intrat în această guvernare pe post de ficus

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, duminică, la Antena 3 CNN, că social-democrații nu au intrat în Coaliția de guvernare pe post de ficus, referindu-se la legea bugetului de stat pe 2026. El a precizat că social-democrații vor depune mâine amendamentele pe care le consideră obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea lor.

„Noi avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care duce grijă până la urmă oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oameni obișnuiți. Știți, noi reprezentăm cam 46% din ponderea coaliției de guvernare. Domnul Bolojan este președintele PNL, dar este premier și cu voturile PSD. Deci aici ar trebui să discutăm și despre ponderea pe care politicile de stânga social-democrate le are în această pondere în guvernare”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a adăugat că e vorba despre nevoile românilor în propunerile pe care PSD le face.

„În primul rând, să știți că aici nu e vorba de PSD. Aici e vorba de pensionari, de familii cu copii, de persoane cu dizabilități, de muncitori pe salariu minim, de agricultori sau de antreprenori români. Aici nu sunt dorințe ale PSD-ului. Până la urmă, noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus. Ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejați. Iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră. Eu am văzut în aceste nouă luni și nu doar eu, ci și colegii mei, am văzut ceva ce nu mi-a plăcut. Și anume faptul că avem un premier care s-a adresat non-stop și a făcut non-stop politici exclusiv de dreapta. Dacă ar fi fost doar un guvern de dreapta, un guvern care să protejeze doar multinaționalele, oamenii bogați, toate lucrurile pe care le știți, aș fi înțeles. Atât timp cât PSD-ul reprezintă aproape jumătate din această coaliție, m-aș aștepta să se țină cont mai mult de propunerile pe care PSD-ul le are”, a spus Grindeanu.

Declarațiile vin după ce Grindeanu i-a transmis premierului Bolojan o scrisoare deschisă, în care acuză lipsa unui dialog real în interiorul coaliției.

„PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și protecție românilor, nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos bazat pe o austeritate oarbă și profund inechitabilă”, se arată în scrisoare.

