Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE

Tensiunile din Coaliție au ajuns din nou la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan a intervenit în conflictul dintre partidele aflate la guvernare și a început o serie de discuții directe cu liderii politici. După întâlnirea de luni cu premierul Ilie Bolojan, șeful statului a avut o discuție și cu liderul USR, Dominic Fritz. Întâlnirea ar fi avut loc miercuri, într-un moment în care tensiunile dintre PSD și PNL au crescut vizibil, iar atacurile dintre ei au devenit publice.

În schimb, potrivit acelorași surse, la Cotroceni nu a ajuns și Sorin Grindeanu, liderul PSD, deși partidul său se află în centrul disputelor din ultimele zile.

Sursele Antena 3 susțin că discuția dintre Nicușor Dan și Dominic Fritz a vizat în primul rând scandalul din Coaliție, după ce PSD și PNL și-au transmis critici și acuzații în presă. În paralel, la discuție ar fi fost adus și subiectul numirilor pentru conducerea SRI și SIE, unde USR ar urma să vină cu propuneri.

Contextul este unul complicat pentru guvernare. În interiorul Coaliției au apărut schimburi dure de replici, iar premierul Ilie Bolojan a transmis marți că nu exclude varianta unui guvern minoritar în perioada următoare, dacă tensiunile scapă de sub control.

Potrivit informațiilor, urmează și o nouă rundă de discuții la Cotroceni. De această dată, la întâlnire ar urma să participe toți liderii partidelor aflate la guvernare, într-o încercare de stabilizare a Coaliției.

