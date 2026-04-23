Ministrul Ciprian Șerban și-a anunțat demisia din Guvernul României. „Consider că mi-am făcut datoria față de români, cât și față de PSD"

Ciprian Șerban a anunțat printr-o postare pe Facebook că și-a înaintat demisia din funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, către premierul României. 

 „Mi-am depus, astăzi, demisia din funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii. 

Consider că, în aceste 10 luni, în care am exercitat mandatul de ministru, mi-am făcut datoria atât față de români, cât și față de PSD, cel care m-a învestit cu încrederea acestei funcții. 

Săptămâna viitoare voi prezenta raportul meu de mandat într-o discuție informală cu ziariștii acreditați la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cărora le mulțumesc de pe acum pentru obiectivitate și buna colaborare”, a transmis Ciprian Șerban.

Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul României

Miniștrii PSD au demisionat în bloc miercuri, la prânz, după ce au decis să nu meargă la ședința de Guvern care a avut loc la ora 11:00. Ei au fost înlocuiți de secretari de stat ale celorlalte partide. PSD a făcut publice demisiile tuturor miniștrilor social-democrați, care au fost depuse joi, la Guvern, de la ora 14:oo.

PSD susține că demisiile miniștrilor social-democrați constituie gestul politic prin care a fost oficializată decizia partidului de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Astfel, prim-ministrul nu mai beneficiază de sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce implică pierderea legitimității democratice necesare pentru a conduce Guvernul României.

