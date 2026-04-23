Ministrul Ciprian Șerban și-a anunțat demisia din Guvernul României. „Consider că mi-am făcut datoria față de români, cât și față de PSD”

Ciprian Șerban a anunțat printr-o postare pe Facebook că și-a înaintat demisia din funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, către premierul României.
„Mi-am depus, astăzi, demisia din funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii.
Consider că, în aceste 10 luni, în care am exercitat mandatul de ministru, mi-am făcut datoria atât față de români, cât și față de PSD, cel care m-a învestit cu încrederea acestei funcții.
Săptămâna viitoare voi prezenta raportul meu de mandat într-o discuție informală cu ziariștii acreditați la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cărora le mulțumesc de pe acum pentru obiectivitate și buna colaborare”, a transmis Ciprian Șerban.
Miniștrii PSD au demisionat în bloc miercuri, la prânz, după ce au decis să nu meargă la ședința de Guvern care a avut loc la ora 11:00. Ei au fost înlocuiți de secretari de stat ale celorlalte partide. PSD a făcut publice demisiile tuturor miniștrilor social-democrați, care au fost depuse joi, la Guvern, de la ora 14:oo.
PSD susține că demisiile miniștrilor social-democrați constituie gestul politic prin care a fost oficializată decizia partidului de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.
Astfel, prim-ministrul nu mai beneficiază de sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce implică pierderea legitimității democratice necesare pentru a conduce Guvernul României.
