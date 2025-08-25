Ministrul Educației visează la învățământ „ca afară” când i se dă exemplul unui elev din munții Apuseni

Daniel David pus să răspundă, la Antena3 CNN, în cazul unui elev care face un sacrificiu imens ca să meargă în fiecare zi pe jos 6 kilometri la o școală improvizată din Apuseni răspunde cu exemplificarea a două modele la nivel internațional, și anume francez și irlandez, însă la final spune că preferă modelul finlandez.

Ministrul a declarat că sunt elevi în clase cu învățământ simultan și că acele clase vor rămâne în continuare.

„Sunt două modele la nivel internațional și noi va trebui să ne decidem ce vor face copiii aceia, dacă nu vor mai fi clase simultane. Copiii rămân acolo. … Doar că noi va trebui să ne hotărâm ce modele vrem. Cred că la nivelul învățământului primar, nu vreau să greșesc, dar cred că Franța și Irlanda au un învățământ simultan mai dezvoltat în componenta învățământului primar decât noi”, a spus David.

Deși a invocat două modele de școală la nivel internațional, ministrul spune că și l-ar dori pe al treilea, adică modelul finlandez.

„Sincer, dar iarăși, probabil că o să generez discuții și critici, ca ministru, le-aș păstra pe amândouă, dar în discuție cu autoritățile locale pentru a vedea nevoile zonei, fiindcă sunt efectiv comune care spun domnule, eu vreau să am școala, și să-i am pe copii aici. Ca psiholog, dacă mă întrebați, eu sunt mai degrabă spre modelul finlandez, aș vrea să-i duc pe cei doi și eu cred că un copil, cei doi, într-o școală mai mare”, mai spune Daniel David.

„Ca psiholog însă dacă mă întrebați, eu i-aș duce pe cei din zone mai izolate în cele mai bune școli apropiate, astfel încât să-și stimuleze un moment de ăsta de emancipare, să-i ajut, să vadă lumea și altfel”, mai spune David.