Ministrul Muncii anunță că „greul” abia urmează: Salariile, pensiile, alocațiile, înghețate anul acesta. „Așa a decis Bolojan”

Ministrul Muncii a declarat la Digi24 că salariile, pensiile și alocațiile nu vor crește în 2026. Aceasta este o măsură din pachetul 1 de măsuri al lui Ilie Bolojan.

„Din primul pachet Bolojan a decis înghețarea punctului de pensii. În compensare vom putea veni, dacă ne permit resursele, cu un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici.

Și alocațiile au aceeași soartă. Sunt lucruri care au fost adoptate în pachetul 1.

În sectorul public salariile rămân înghețate pe parcursul acestui an”, a declarat Florin Manole.