Cele 3 categorii de pensionari din România care vor primi bani în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează

Ministrul Muncii, Florin Manole a anunțat că anumite categorii de pensionari vor primi bani în plus în 2026, sub formă de ajutoare financiare și sprijin pentru facturile la energie, în contextul în care pensiile nu au fost indexate cu rata inflației.

Ministrul Florin Manole a explicat de ce pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, dar a anunțat care sunt categorii de pensionari vor beneficia de sprijin financiar suplimentar în cursul anului 2026.

La acest moment, pensiile au fost deja virate luni pe card, doar câteva zeci de mii de plăți aferente lunii ianuarie mai urmează să fie livrate „fizic” de Poșta Română. Unele pensii sunt virate și în cursul zilei de astăzi, motiv pentru care pensionarii care nu au primit banii pe 12 ianuarie nu ar trebui să se alarmeze.

Pensionarii au constatat că nivelul pensiilor a rămas neschimbat față de anul trecut, indexarea cu inflația de 7% nefiind aplicată, așa cum prevede legea pensiilor. Ministrul muncii a precizat că decizia a fost luată în contextul constrângerilor bugetare, dar a subliniat că vor exista forme alternative de sprijin.

„Avem nevoie de un sprijin pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Poziția ministrului muncii este că trebuie să îi sprijinim pe cei mai vulnerabili. Cred că ei sunt foarte afectați de creșterile de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat Florin Manole.

Ministrul nu a oferit detalii concrete privind sumele finale din două motive: lipsa unui buget aprobat și faptul că deciziile finale aparțin premierului Ilie Bolojan.

Cele trei categorii de pensionari care vor primi bani în plus

Prima categorie de pensionari care vor primi bani în plus în 2026 sunt pentru pensionarii cu venituri mici.

Astfel, românii care încasează pensii mici vor primi din nou un ajutor financiar acordat o singură dată, similar celui din 2025, când suma totală a fost de 800 de lei, plătită în două tranșe, scrie Newsweek.ro.

Pentru 2026 sunt analizate două variante, respectiv majorarea plafonului de eligibilitate până la 3.000 de lei pensie, cu păstrarea sumei de 800 de lei, sau menținerea plafonului de 2.740 de lei, dar creșterea ajutorului la 1.000 de lei, pentru a acoperi inflația de 7%.

Cea de-a doua categorie de pensionari care vor primi bani în plus sunt cei din categoriile vulnerabile sub forma unui sprijin pentru plata facturii la energie electrică.

Astfel, ajutorul lunar pentru plata facturilor la energie, în prezent de 50 de lei, va fi menținut și în 2026, însă din toamnă, pe fondul liberalizării prețurilor la gaze și al creșterii facturilor, este posibil ca acest sprijin să fie majorat la 100 de lei. Potrivit informațiilor disponibile, ar urma să beneficieze pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei.

Cea de-a treia categorie de pensionari care vor beneficia de bani în plus în 2026 se referă tot la cei cu venituri mici, care vor primi un ajutor pe deja cunoscutele carduri de alimente. Așadar, și în 2026 se va păstra ajutorul de 125 de lei acordat pe cardul de alimente pentru pensionarii care încasează pensia minimă, în prezent de 1.281 de lei.

Cine nu va primi bani în plus

Autoritățile au precizat că pensionarii cu handicap nu vor beneficia de facilități suplimentare. De asemenea nici românii care beneficiază de pensii de urmaș nu vor fi primi bani în plus în 2026.

Facem precizarea că o eventuală indexare generală a pensiilor este analizată abia pentru anul 2027, urmând ca o decizie să fie luată în toamnă, după o evaluare a situației bugetare.