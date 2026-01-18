Prima pagină » Social » Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație

18 ian. 2026, 10:47, Social
Legislația muncii din România acordă, și în 2026, zile suplimentare de concediu pentru anumite categorii de angajați, pe lângă concediul de odihnă standard. Aceste drepturi sunt prevăzute clar de lege și vizează protejarea sănătății, a echilibrului profesional și a situațiilor speciale din viața salariaților.

Codul Muncii stabilește că anumite categorii de salariați au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de minimum trei zile lucrătoare pe an. Acest drept se adaugă concediului anual obișnuit și se acordă pentru a compensa condițiile de muncă sau situațiile personale care necesită o protecție suplimentară, explică Playtech.

Printre beneficiari se numără salariații care își desfășoară activitatea în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanele cu dizabilități, inclusiv nevăzătorii. De asemenea, tinerii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de acest concediu suplimentar, având în vedere necesitatea protejării sănătății și dezvoltării lor.

Numărul exact de zile lucrătoare acordate peste minimul legal se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin contractul individual de muncă, în funcție de specificul activității. Angajatorii au obligația de a respecta aceste prevederi și de a asigura acordarea concediului suplimentar în fiecare an.

Zile libere pentru fertilizare in vitro

Începând cu aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 26/2019, salariatele care urmează proceduri de fertilizare ”in vitro” beneficiază anual de trei zile suplimentare de concediu de odihnă plătit. Aceste zile sunt distincte de concediul medical și de concediul de odihnă standard.

Distribuirea zilelor este clar stabilită de actul normativ: o zi liberă se acordă în ziua efectuării puncției ovariene, iar două zile libere începând cu data realizării embriotransferului.

Pentru acordarea acestui concediu suplimentar, salariata trebuie să depună o cerere însoțită de o scrisoare medicală emisă de medicul specialist, conform legislației în vigoare.

Acest tip de concediu urmărește să sprijine accesul la tratamente medicale complexe, fără ca salariatele să fie nevoite să își consume alte drepturi legale de odihnă.

Angajatele diagnosticate cu endometrioză

O modificare importantă adoptată la finalul anului 2025 vizează femeile diagnosticate cu endometrioză. Conform proiectului adoptat de Senat, acestea vor beneficia de o zi liberă plătită pe lună, acordată la cerere, în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie.

Ziua liberă este considerată vechime în muncă și este suportată inițial de angajator. Ulterior, cheltuielile vor fi parțial decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform normelor metodologice ce urmează să fie stabilite.

Această măsură reflectă recunoașterea impactului medical și profesional al afecțiunii și completează lista situațiilor în care legislația muncii oferă protecție suplimentară angajaților în 2026.

