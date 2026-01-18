Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”

Ministrul Muncii i-a asigurat pe vârstnici cu privire la mica recalculare a pensiilor și a spus de ce există întârzieri.

„Se face mica recalculare. Sunt și nemulțumiri, unii oameni și-au făcut iluzii foarte mari. Mica recalculare are la baza ceea ce ține de venituri nepermanente. Mica recalculare s-a făcut pentru cea mai mare parte dintre cei acre au depus documente. Mai sunt documente de primit.

Sunt întârzieri pentru că există deficit de personal la Casa de Pensii”, a declarat Florin Manole, pentru Digi24.