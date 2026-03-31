Mirabela Grădinaru, pledoarie emoționantă: ”Una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca propriul copil să ajungă să se simtă atât de trist și să caute alinare într-o adicție”

Mirabela Grădinaru a luat parte marți, alături de mai mulți miniștri, la o masă rotundă dedicată problematicii adicțiilor, organizată în cadrul proiectului „România în Lumină”. Partenera lui Nicușor Dan a ținut un discurs emoționant în care a punctat că adolescenții care trec prin perioade mai complicate au nevoie permanent de sprijinul apropiaților.

”România trece printr-o perioadă în care copiii noștri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând”

Partenera președintelui a transmis că una dintre cele mai mari temeri ale sale este ca într-o zi, propriul său copil să ajungă să se simtă atât de singur sau trist încât să caute alinare într-o adicție.

”Expresii de genul, parcă nu mai e copilul meu, nu mai comunicăm. Mă simt neputincios ca părinte. Nu mai știu cine îi sunt prietenii, preferă să stea singur cu telefonul sau calculatorul, pare mereu obosit, chiar dacă nu face nimic, spune des ”nu are rost”… Le-am auzit și le-ați auzit și dumneavoastră, cel puțin o dată, de la părinți.

România trece printr-o perioadă în care copiii noștri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând. Și nu putem vorbi despre un viitor sănătos fără să vorbim deschis despre ceea ce trăiesc, ce simt și de ce, uneori aleg să evadeze. Ca mamă, spun cu sinceritate, că una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca într-o zi, propriul copil, să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicție”, a declarat Mirabela Grădinaru.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a subliniat că, din punctul său de vedere, nu este suficient ca părinții să aibă grijă doar de proprii copii, ci este important ca aceștia să se asigue că anturajul micuților este uul sigur. Aceasta i-a încurajat pe părinți să fie atenți și la momentele în care copiii aleg tăcerea în locul cuvintelor, pentru că, de multe ori, clipele în care cei mici aleg distanțarea sunt semnficative.

”Fie că vorbim despre substanțe, jocuri video, jocuri de noroc sau rețele sociale. Și cred că nu sunt singura care simte asta. Mai știu ceva.

Nu este suficient să avem grijă doar de proprii copii. Pentru că un copil nu este izolat și nu crește izolat. Atunci când copiii din jurul lui ajung să fie vulnerabili în fața adicțiilor, inevitabil, consecințele ajung să le atingă și pe el.

E nevoie de noi toți. Familie, școală, comunitate, stat. Să creăm un ecosistem care susține sănătatea emoțională încă din primii ani de viață.

Pentru că tinerii nu au nevoie doar să li se spună ”nu ai voie”. Au nevoie de îndrumare și au nevoie să reintre în contact cu emoțiile lor. Ai unde merge.

Ai cu cine vorbi. Ai ce alege. Nu ești singur. Fac un apel sincer, ca mamă. Fiți atenți la tăceri. Nu doar la cuvinte.

La retrageri. La schimbări comportamentale subtile. Întrebați.

Fiți prezenți. Nu doar cu trupul și și cu inima. Copiii au nevoie să știe că pot veni spre noi fără rușine, fără teamă, fără frică.

Că nu sunt singuri în durerea lor. Sunt profund recunoscătoare tuturor celor care astăzi își dedică viața vindecării, sprijinului, înțelegerii. Știu că nu e o misiune ușoară, dar este una esențială. Sunt și voi fi alături de dumneavoastră cu tot ce pot face. Pentru că România nu își permite să mai pierdă niciun copil. Și pentru că fiecare copil și tânăr care reușește să rămână conectat la viață, la tine, la ceilalți, este o victorie nu doar pentru o familie, ci pentru o întreagă societate.

Vă mulțumesc!” a spus Mirabela Grădinaru

