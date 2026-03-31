🚨 Mirabela Grădinaru participă la o masă rotundă pe tema adicţiilor: ”Copiii noștri se confruntă cu provocări subtile, dar mai periculoase ca oricând”

Ultima actualizare: acum 6 minute

Mirabela Grădinaru va lua parte marți, alături de mai mulți miniștri, la o masă rotundă dedicată problematicii adicțiilor, organizată în cadrul proiectului „România în Lumină”. Discuția, intitulată „Adicțiile la copii și adolescenți”, va reuni specialiști în domeniu, medici, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale.
Actualizări
12:38

Irinel Darău, Ministrul Economiei, a intervenit

”Cred că online și offline trebuie să asigurăm mai bine restricția minorilor la anumite produse. Partea de publicitate agresivă, la care minorii ar trebui să aibă acces cat mai puțin, spre deloc. Cred că va trebui să ne uitam foarte bine cum fac alte state. În mod normal, există soluții software și în sistemele de operare ca să fie identificată vârsta utilizatorilor. Cred că e important să creștem timpul copilului petrecut la școală”

11:29

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis câteva cuvinte

”Am auzit despre un spațiu onest, unde trebuie să fim conștienți ca 15% din timpul unui an, elevul îl petrece la școală. În primul rând, sunt copiii dvs, iar noi ca stat, trebuie să vă spijinim. Avem o șansă unică în România să prevenim o astfel de situație, atât cat se mai poate. Eu privesc cu optimism ca avem această șansă. Dacă vrem să acționăm, trebuie să avem activități în care să implicăm copiii în afara școlii. Avem ce face, dar când dăm autorizații pentru blocuri, ne uităm câte spații verzi, parcuri, sunt în jur? Avem posibilitatea de a implica copiii în voluntariat, să dezvoltăm carnetul de voluntariat”.

11:25

Alexandru Rogobete a luat cuvântul

Cred că această zonă a adicțiilor este una foarte importantă. Componenta de sănătate mintală este una foarte importantă, care este o componentă destul de lăsată în urmă în România în ultimii 20 de ani. Cea mai periculoasă adicție este zona de spațiu virtual, care trebuie tratată cu responsabilitate. Cred ca trebuie avuta o abordare interdisciplinara. Cred ca e momentul sa ne dam cu toții mana pentru o cauza extrem de importanta. Această masă rotundă este un simbol al unui viitor parteneriat important pentru a preveni adicțiile. Fenomenul nu se va reduce peste noapte. Vom avea nevoie de timp. Aveți tot sprijinul ministerului sănătății.

11:11

Mirabela Grădinaru a ținut un scurt discurs despre pericolele la care sunt expuși copiii

Stimați reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, dragi părinți… vă mulțumesc că sunteți astăzi aici.

Expresii de genul: „Parcă nu mai e copilul meu, nu mai comunicăm, mă simt neputincios ca părinte, pare mereu obosit” le-am auzit și le-ați auzit și dvs.

România trece printr-o perioadă în care copiii noștri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând. Ca mamă, vă spun cu sinceritate că una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca într-o zi propriul copil să se simtă atât de singur și trist încât să caute alinare într-o adicție, fie că vorbim de substanțe, jocuri de noroc sau rețele sociale, și cred că nu sunt singura care simte asta.

Nu este suficient să avem grijă doar de propriii copii, pentru că nu crește izolat un copil; atunci când copiii din jurul lui sunt vulnerabili în fața adicțiilor, inevitabil consecințele ajung să îl atingă și pe el. Este nevoie de noi toți să creăm un ecosistem care să susțină sănătatea emoțională încă din primii ani de viață, pentru că tinerii nu au nevoie doar să li se spună „n-ai voie”, ci au nevoie de îndrumare: ai unde merge, ai cu cine vorbi, ai ce alege, nu ești singur.

11:03

Mirabela Grădinaru a ajuns la Cotroceni. Evenimentul va începe în scurt timp.

Știrea Inițială. 

Mirabela Grădinaru participă marți la o masă rotundă pe tema adicţiilor la copii și adolescenți

Administraţia Prezidenţială va găzdui o nouă ediţie a proiectului «”România în Lumină», care va avea ca temă «Adicţiile la copii şi adolescenţi». Evenimentul este organizat cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru, în parteneriat cu Asociaţia Zi de Bine, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, anunţă Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat de presă.

Conform documentului citat, evenimentul va avea loc marți, 31 martie 2026, de la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii.

”Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România. În acest context, prevenţia timpurie devine esenţială, fiind cea mai eficientă metodă de reducere a riscurilor asociate consumului de substanţe, dependenţelor digitale şi altor forme de adicţie comportamentală, prin educaţie, conştientizare şi intervenţie coordonată”, apreciază Administraţia Prezidenţială.

La eveniment vor participa medici, profesori, specialişti in domeniul adicţiilor, parlamentari din comisiile de specialitate, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Vor susţine alocuţiuni:

• Mirabela Grădinaru

• Diana Iancu, Consilier Prezidenţial

• Diana Punga, Consilier de Stat Administraţia Prezidenţialǎ Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătăţii

• Mihai Dimian, Ministrul Educaţiei şi Cercetǎrii

• Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

• Melania Medeleanu, Fondator Asociaţia Zi de Bine

De asemenea, în cadrul dezbaterilor, vor susţine alocuţiuni medici, profesori şi specialişti în domeniul adicţiilor.

