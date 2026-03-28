Nicuşor Dan a făcut o pasiune la care nu poate renunţa. Un carneţel subţire cu coperţi negre îl însoţeşte peste tot.

Președintele plimbă după el un carneţel în care îşi notează diverse lucruri.

Este vorba despre un notes în care spune că scrie idei sau sugestii.

Putem spune că acest carneţel este mai plimbat chiar şi decât mulţi români.

Carnețelul a fost în campania electorală, a fost la mitinguri şi a fost prezent la întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Anne Hidalgo, primarul Parisului, din 2025.

La fel a făcut şi acum o săptămână, la întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, sau alte oficialităţi.

Recent, invitat la Gala Colegiului Medicilor din România, acesta a venit însoţit de partenera Mirabela Grădinaru şi de carneţel.

La plecare, a luat doar carneţelul. Partenera sa a rămas la eveniment.

Carnețelul pare astfel cel mai bun prieten al președintelui Nicușor Dan și este nelipsit de la toate recepțiile sau conferințele la care participă.

