„Moldova, ai reușit din nou” / Ursula von der Leyen deschide ușa Europei pentru Chișinău

„Moldova, ai reușit din nou”, este mesajul președintei Comisiei Europene, după scrutin parlamentar de la Chișinău. Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen laudă Republica Moldova pentru „hotărârea” de care dă dovadă.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea”, transmite aceasta pe rețeaua de socializare.

Von der Leyen menționează că ușa Europei este deschisă pentru Moldova, în procesul său de integrare în blocul comunitar european.

„Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul este al vostru”, transmite von der Leyen.

🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.

⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve. You made your choice clear:

⁰Europe. Democracy. Freedom. Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰

The future is yours. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025



După centralizarea a 99,91% din procesele verbale, partidul Maiei Sandu a câștigat detașat alegerile parlamentare cu 50.16% din voturi.

