Prima pagină » Știri politice » „Moldova, ai reușit din nou” / Ursula von der Leyen deschide ușa Europei pentru Chișinău

„Moldova, ai reușit din nou” / Ursula von der Leyen deschide ușa Europei pentru Chișinău

29 sept. 2025, 13:17, Știri politice
„Moldova, ai reușit din nou” / Ursula von der Leyen deschide ușa Europei pentru Chișinău

„Moldova, ai reușit din nou”, este mesajul președintei Comisiei Europene, după scrutin parlamentar de la Chișinău. Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen laudă Republica Moldova pentru „hotărârea” de care dă dovadă.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea”, transmite aceasta pe rețeaua de socializare.

Von der Leyen menționează că ușa Europei este deschisă pentru Moldova, în procesul său de integrare în blocul comunitar european.

„Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul este al vostru”, transmite von der Leyen.


După centralizarea a 99,91% din procesele verbale, partidul Maiei Sandu a câștigat detașat alegerile parlamentare cu 50.16% din voturi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”

Citește și

REACȚIE Zelenski o felicită pe Maia Sandu / „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde”
13:08
Zelenski o felicită pe Maia Sandu / „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde”
POLITICĂ Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”
12:48
Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după rezultatele din Republica Moldova: „România va continua să ajute Moldova în parcursul său european”
12:25
Reacția lui Nicușor Dan după rezultatele din Republica Moldova: „România va continua să ajute Moldova în parcursul său european”
EXTERNE Imagini din Republica Moldova. Altercații după rezultatul alegerilor parlamentare: Un bărbat, imobilizat de carabinieri
12:19
Imagini din Republica Moldova. Altercații după rezultatul alegerilor parlamentare: Un bărbat, imobilizat de carabinieri
INTERVIU EXCLUSIV PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța
12:18
PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța
EXTERNE Emmanuel MACRON, mesaj după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță”
12:04
Emmanuel MACRON, mesaj după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță”
Mediafax
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
O studentă la medicină a fost găsită fără viață, într-o pădure! Carolina avea doar 20 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Răsturnare de situație în cazul morții fiicei lui Igor Cuciuc. Ar fi fost otrăvită
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
Mărturia sfâșietoare a mamei rapperului înjunghiat mortal în inimă: "Fiul meu era foarte fericit în ziua în care a murit, totul mergea bine și i s-a smuls totul". Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua tragediei cu Joshua Ribera? Ultimele cuvinte au distrus-o
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Aliatul din bucătărie pentru sănătatea metabolică și tensiunea arterială