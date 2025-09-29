Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”

Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”

Ruxandra Radulescu
29 sept. 2025, 12:48, Actualitate
Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare:

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova, după ce partidul Maiei Sandu, PAS, a obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare. Mai mult, ministrul român a precizat că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, „demonstrează un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”. 

„Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care au ales, după un vot istoric, calea clară spre un viitor european al Republicii Moldova!

Determinarea și curajul doamnei Președinte Maia Sandu în lupta împotriva dezinformării și a tentativelor de destabilizare sunt o proiecție de forță pusă în slujba interesului democratic și demonstrează un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța.

Succesul de astăzi este cu atât mai valoros cu cât a fost obținut într-un context extrem de dificil, marcat de presiuni externe și de atacuri hibride menite să deraieze parcursul democratic al țării.

Acest rezultat este meritul tuturor celor care au reușit, printr-o campanie onestă și orientată spre viitor, să convingă cetățenii că drumul european este singura cale spre bunăstare, securitate și un stat de drept funcțional.

România a fost, este și va rămâne cel mai apropiat și loial partener al Republicii Moldova. Sprijinul nostru pentru reformele curajoase și pentru aspirațiile europene ale Chișinăului este total și necondiționat. Vom continua să lucrăm umăr la umăr pentru un destin comun în marea familie europeană”, a transmis Oana Țoiu pe contul oficial de Facebook.

Mediafax
