Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”

După o serie de drumeții în țară, Nicușor Dan, însoțit de Prima Doamnă Mirabela Grădinaru și de copiii săi, a făcut un popas în Roșia Montana, cândva un sit minier, acum o rezervație UNESCO.

Președintele României a transmis într-un mesaj postat pe Facebook că a avut parte de „o primire călduroasă” în Roșia Montana și a spus că rezervația UNESCO ar trebui valorificată pentru a dezvolta comunitatea locală și consideră că are potențialul de a atrage milioane de turiști.

„Am avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montană! Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic, care poate aduce milioane de turiști și oportunități de dezvoltare pentru comunitatea locală”, a scris președintele, care a postat și un material video cu momentele cele mai importante.

Președintele a vizitat Muzeul Mineritului și Galeriile Romane din Roșia Montana, unde a coborât într-un tunel cu unul dintre copii săi în brațe.

„Bine ați revenit la Roșia Montana”, i-a transmis ghidul muzeului președintelui României, în timp ce l-a salutat pe președintele țării aflat în vizită.

„Coborâm, vedem galeria, ne întoarcem și urcăm treptele, sunt 100 de metri de galerie antică autentică romană. O să mergem să discutăm un pic tehnica de lucru, strategiile miniere, sunt 19 etaje principale, avem 36 de intrări pe care le avem în pază monitorizate, zăcământul fiind în conservar. O bucată de asta din aur, ca să o luăm dintr-un muzeu, este asigurată cu un milion de lire sterlinee”, i-a spus ghidul președintelui.

Președintele Nicușor Dan și-a continuat vizita, admirând o machetă mare a sitului UNESCO, iar Prima Doamnă, cu unul dintre copii în brațe, a admirat fotografii vechi cu minerii care extrăgeau aurul din Roșia Montana.

Președintele a fost întâmpinat cu căldură de sătenii comunei Roșia Montana și a discutat și cu un student de la o facultate de urbanism.

Sursa Foto: Nicușor Dan, Facebook

