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Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la o reuniune cu președintele Poloniei și alți lideri europeni despre securitatea în regiune

Ruxandra Radulescu
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Președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera de viață, Mirabela Grădinaru, a participat sâmbătă la o reuniune informală organizată de Președintele Poloniei, la care au luat parte și liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Subiectul discuțiilor a vizat securitatea pe flancul estic, în contextul incidentelor cu drone rusești pe care statele participante le-au întâmpinat, pe fondul războiului din Ucraina.

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„Astăzi, la Jurata, în Polonia, alături de președinții Karol Nawrocki, Alar Karis, Edgars Rinkēvičs și Gitanas Nausėda, am avut un schimb interesant de idei și viziuni ale României, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei privind securitatea în
Europa, consolidarea apărării și descurajarea acțiunilor destabilizatoare pe Flancul Estic, întărirea infrastructurii și a securității energetice.”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

„Am analizat cele mai bune modalități de a ne pregăti statele pentru viitoarele provocări”

Liderul de la Cotroceni a mai precizat că dialogul cu președinții celorlalte state s-a focusat și pe noi strategii de apărare, în ceea ce privește securitatea țărilor de pe flancul estic al Uniunii Europene.

„Am analizat, de asemenea, cele mai bune modalități de a ne pregăti statele pentru viitoarele provocări.
Discuțiile au evidențiat hotărârea noastră comună de a acționa cu responsabilitate pentru securitatea regiunii noastre și a întregii Uniuni Europene.

Suntem prieteni apropiați, aliați de încredere și parteneri dedicați – în NATO, în Uniunea Europeană și dincolo de acestea”, mai transmite Nicușor Dan.

România va găzdui următorul summit al Flancului Estic

Întâlnirea informală are loc la câteva zile după summitul Flancului Estic (Formatul Helsinki), desfășurat, joi 25 iunie, la Gdansk, la care a luat parte și președintele Nicușor Dan.

După eveniment, liderul de la Cotroceni a anunțat că România urmează să găzduiască următorul summit al Flancului Estic.

Vizita lui Nicușor Dan în Polonia, întreruptă de tensiunile politice din România

Vizita lui Nicușor Dan în Polonia a fost întreruptă de tensiunile de pe scena politică din România. Liderul a fost nevoit să revină joi în țară pentru o nouă rundă de consultări cu partidele politice, în vederea găsirii unei soluții pentru formarea noului Guvern.

Președintele are pe masă două variante: guvern monocolor PSD cu premier Sorin Grindeanu și guvern PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan.

Discuțiile s-au încheiat fără un acord, iar președintele a subliniat că PNL s-a răzgândit în ceea ce privește susținerea unui Guvern monocolor PSD.

FOTO/VIDEO: captură Nicușor Dan/Facebook

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