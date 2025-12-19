Prima pagină » Știri politice » Nicuşor Dan alimentează revoltele violente de la Bruxelles: „Susţinem proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur”

Nicuşor Dan alimentează revoltele violente de la Bruxelles: „Susţinem proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur”

Ruxandra Radulescu
19 dec. 2025, 09:42, Știri politice

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, în ciuda revoltelor agriculotorilor de la Bruxelles. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sud este utilă pentru România.

”Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, 3-4 luni, tocmai în urma faptului că am avut discuţii cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depăşite în urma discuţiilor.

Nu am fost singurii care au avut tipul ăsta de rezerve, dar cu titlu general este foarte util pentru Europa, deci pentru România să deschidă, să aibă o un acord comercial cu o piaţă aşa de mare cum este America de Sud. Asta e motivul pentru care susţinem”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur.

Preşedintele a menţionat că ”este un acord care se negociază de multă vreme şi care este detaliat pe multe capitole, pe multe produse”.

”Acordul are inclusiv nişte clauze care spun că, în situaţia ipotetică în care o anumită marfă invadează şi depăşeşte un anumit procent pe piaţa europeană, se aplică nişte cauze care protejează economia europeană”, a explicat Nicuşor Dan.

Mii de fermieri au protestat la Bruxelles faţă de politica agricolă europeană (PAC), faţă de reducerile prevăzute în bugetul PAC şi faţă de proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, precum şi faţă de taxa pentru emisiile de carbon.

Încă de la răsărit, sute de tractoare s-au îndreptat spre capitală, provocând întârzieri importante şi blocaje pe principalele rute de acces, traficul fiind complet întrerupt în unele locuri. Situaţia s-a tensionat în cursul dimineţii în anumite zone şi a escaladat în cursul după-amiezii, în special în apropierea pieţei Luxemburg, unde Poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene, după ce s-a aruncat cu diverse obiecte şi au fost aprinse focuri în mai multe locuri.

Potrivit unui bilanţ oficial al Poliţiei din Bruxelles, raportat de presă, 7.300 de fermieri au participat joi la manifestaţia împotriva tratatului de acord între UE şi ţările Mercosur, dintre care 4.000 de francezi, potrivit sindicatului FNSEA. Au fost numărate aproximativ 950 de tractoare.

Franceinfo preciza însă că sindicateloe agricole vorbesc mai degrabă de 11.000 de manifestanţi.

Copa-Cogeca, principalul sindicat agricol european, se aştepta la cel puţin 10.000 de participanţi din mai multe ţări, în special din Franţa.

