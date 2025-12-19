Prima pagină » Actualitate » Primarul liberal din Drăgăşani l-a trimis pe viceprimarul de la AUR să ţină audienţe în Cimitirul Eternitatea

Primarul liberal din Drăgăşani l-a trimis pe viceprimarul de la AUR să ţină audienţe în Cimitirul Eternitatea

Luiza Dobrescu
19 dec. 2025, 10:26, Actualitate
Viceprimarul de la AUR, Ştefan Nedelcu, are, de vineri, biroul amenajat într-unul care aparţine administratorului Cimitirului Eternitatea din oraş, la ordinul primarului Costinel Stoica. Vicele chiar a anunţat că îi aşteaptă pe cetăţeni la audienţe.

În urma plecării în Parlament a deputatului Nicolae Mîndrescu, propunerea pentru postul de viceprimar a fost  Ştefan Nedelcu. Acesta a fost ales în martie în funcţia de viceprimar al oraşului.

La alegerile locale, cei de la AUR au obţinut cel mai bun scor din România, în acest municipiu.

Numai că relaţia viceprimarului ales cu actualul primar, Costinel Stoica, nu este deloc una roză. Edilul şi-a trimis subalternul la cimitir. Să ţină acolo audienţele. Faptul a fost adus la cunoştinţa cetăţenilor chiar de vicele Nedelcu, care s-a pozat în faţa crucilor şi mormintelor.

„Dragi cetățeni ai municipiului Drăgășani,

În urma unei înștiințări oficiale primite de la domnul primar Costinel Stoica, vă informez că, începând cu 19 decembrie 2025, activitatea mea se va desfășura temporar din biroul administratorului Cimitirului „Eternitatea”.

Da, ați citit bine. În cimitir.

Acolo voi primi audiențe și solicitări, iar indiferent de locație, rămân în slujba cetățenilor municipiului Drăgășani, cu aceeași responsabilitate.

Viceprimarul nu pleacă. Viceprimarul muncește. Chiar și din „Eternitatea”.

Vă aștept la audiențe”, a scris Ştefan Nedelcu, viceprimarul de la AUR.

Ce spune cele două părţi implicate

Contactaţi de Gândul, primarul Stoica şi viceprimarul Nedelcu ne-au prezentat două versiuni total diferite. În timp ce primarul spune că mutarea a avut loc din raţiuni pur organizatorice, pe motiv că primăria e în renovări, viceprimarul consideră că edilul s-a răzbunat pe el din vauza unui proiect legat de cadourile de Crăciun.

„Nu este nicio discuție între noi ca să fie discuție. Doar că, în momentul ăsta, în Primăria Drăgășani ,se execută lucrări de reabilitare termică pe un proiect pe fonduri europene.  Şi s-a ajuns la faza în care biroul meu, biroul dumnealui și alte birouri trebuie renovate. Atunci eu mi-am mutat biroul undeva într-un spațiu care am putut administrator în altă parte, toți care eram pe palierul respectiv ne mutăm birourile într-un spațiu, pe o perioadă cât se pretează. E contract de 96 milioane de  nu știu, un contract mare, pe eficiență energetică. Eu i-am mulţumit pentru înţelegere şi colaborăm foarte bine”, a declarat primarul Costinel Stoica, pentru Gândul.

„S-a justificat printr-o decizie că biroul meu intră în renovare. Dar primăria  are o suprafață de 5.000 mp. Nu s-a mai găsit decât un birou la Cimitirul Eternitatea, printre morminte? Este cea mai mare primărie, raportat la numărul de locuitori din țară.
 Din punctul meu de vedere am avut un proiect inițiat pentru cadourile de Crăciun, prin care dânsul, într-o ședință anterioară, a promis că o să se ocupe și o să ne convoace. În şedinţa care s-a desfășurat ieri eu i-am reproșat public că nu s-a ținut de cuvânt și dureros să nu putem oferi copiilor, chiar dacă era sau nu era legal. Măcar să-și exprime punctul de vedere referitor  la proiectul care l-am inițiat. Eu, unul, consider că este un motiv de răzbunare. Având în vedere faptul că este decizia dansului, o respect ca atare și se subordonăm dumnealui”, a declarat viceprimarul Ştefan Nedelcu, pentru Gândul.

