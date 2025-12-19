Ce-și dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun, cu care s-a întâlnit în Finlanda: „Dacă lucrează la nivelul ăsta de abstract”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă, susținute după participarea la reuniunea Consiliului European, ce își dorește de la Moș Crăciun. Liderul de la Cotroceni a precizat că a avut o conversație cu fiica sa, pe acest subiect. Președintele a recunoscut că a utilizat un limbaj inadecvat la adresa colegilor săi politicieni, iar fetița sa i-a atras atenția.

În contextul vizitei pe care Nicușor Dan a avut la Helsinki, în Finlanda, unde liderul a fost întâmpinat de Moș Crăciun pe aeroport, liderul a fost întrebat ce și-ar dori de la personajul simbol al Crăciunului. Totodată întrebarea s-a referit și la planurile lui Nicușor Dan pentru România, în calitate de președinte al țării.

„Am avut scurtă discuție cu fetița, m-a întrebat: „știu că primul lucru pe care ți-l dorești să e să fim noi sănătoși, dar al doilea?”. I-am spus ceva despre clasa politică și ea a spus: „vai, tati ce limbaj educativ ai” „Din poziția asta îmi doresc ca societatea românească să-și conștientizeze și oportunitățile, și vulnerabilitățile și să reușim să lucrăm. Nu știu dacă Moș Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract. Cred că e un lucru bun.”

Marea realizare a lui Nicușor după summit-ul pentru apărare: întâlnirea cu Moș Crăciun

Nicușor Dan a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda, după cum arată chiar un clip publicat pe pagina oficială de TikTok a președintelui. Imaginile îl arată pe liderul de la Cotroceni cu nelipsitul ghiozdănel pe un umăr, care se bucură precum un școlar atunci când a întâlnit personajul simbol al Sărbătorilor de iarnă.

Deși scopul vizitei de lucru a președintelui a fost summit-ul de la Helsinki despre apărarea flancului estic, în contextul războiului cu Ucraina, primele imagini prezentate de Nicușor Dan în clipul restrospectiv este…întâlnirea cu Moș Crăciun.

