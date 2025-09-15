Nicușor Dan, amintiri de pe vremea olimpiadelor. Ce strategie aplica pentru a rezolva problemele. În ritmul lui, o să vedem rezultate peste ani buni

Nicușor Dan explică de ce îi ies lucrurile, așa de greu. Se folosește în justificarea sa de o analogie cu propria experiență de la olimpiade, evident.

Președintele povestește, la Sinteza Zilei de ce și-a dat doar nota 7-8 la activitatea sa din primele 100 de zile ale mandatului. Din amintirile fostului olimpic, ajuns președinte, aflăm că în primele 40-45 de minute ale concursului „se gândea, se uita la probleme și făcea o strategie”.

„La olimpiade, cam primele 40 de minute nu scriam nimic pe foaie. Mă gândeam, vedeam care mai grea și făceam o strategie Cel mai intens era la sfârșit, când redactam ce gândisem”, povestește el, la Mihai Gâdea.

Pentru Nicușor Dan „important e finalul”, nu cât durează.

„Important e finalul. Mult timp în politică am mers la suprafață și am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează. (…)”

Mihai Gâdea îi aduce aminte cât de contestat a fost pentru faptul că „nu a făcut nimic” în primul mandat la Primăria Capitalei.

„Trebuie ca și la olimpiade, să ne uităm la rezultate”, răspunde Nicușor Dan.

Având această explicație rezultată din analogia lui Nicușor, ne așteptăm să vedem primele rezultate ale președintelui peste ani buni.

