Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan apără propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea Parchetelor: „Nu sunt propunerile PSD”

În cadrul conferinței de presă de astăzi, Nicușor Dan a dorit să lămurească un aspect: ”propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea Parchetelor nu sunt propunerile PSD”, spune șeful statului.

Nicușor Dan: ”Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”

În ciuda protestelor ONG-urilor și a susținătorilor lui, Nicușor Dan a acceptat miercuri propunerile Ministrului Justiției pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. Radu Marinescu i-a înaintat marți președintelui propunerile pentru șefii marilor parchete după finalizarea procedurii legale. În cadrul conferinței de presă, șeful statului a ținut să precizeze că propunerile  Ministerului Justiției pentru conducerea Parchetelor nu sunt propunerile Partidului Social Democrat.

”Pentru că au fost foarte multe speculații și pentru că eu nu am putut să răspund, vreau să răspund multora dintre chestiunile care au apărut. Multe dintre ele sunt false și emise cu rea-credință în felul acesta.

Prin urmare, s-a repetat la infinit că tot acest context este dacă președintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD.

Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român în activitate și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministrul justiției…Psd… iar ministrul justiției să trimită propunerea către președintele României.

Și nu cred că domnul Falcone era PSD-ist”, a declarat Nicușor Dan, la conferința de presă.

