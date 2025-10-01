Nicușor Dan, aplaudat în sală, HUIDUIT în stradă / „Călin Georgescu este președinte”

Nicușor Dan nu a primit doar lapte și miere, ovații și aplauze la Timișoara, ci și huiduieli. I s-a cerut demisia, i s-a strigat „Rușine!”.

Președintele a făcut câteva plimbări prin centrul orașului. Nicușor Dan a ținut să meargă pe jos, însoțit de alai, în drumul său spre diverse evenimente și instituții. Nu a scăpat de manifestările unor cetățeni furioși.

Drumul lui Nicușor Dan, împreună cu mai multe fețe bisericești, spre Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe” din Timișoara, a fost presărat de strigăte. S-a auzit numele lui Călin Georgescu.

„Călin Georgescu este președinte”, au scandat oamenii, preț de câteva minute.

Nicușor Dan a trecut neafectat de zgomotul de fond.

Nicușor Dan a fost, marți, la Timișoara într-o vizită oficială de o zi. S-a dus la Cities Summit 2025, unde a spus că România nu era pregătită pentru a deveni membru al UE, în momentul aderării și apoi s-a împiedicat în regulile de protocol, în timpul evenimentului de depunere a unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare”.