Unde e președintele? Aici e președintele! Nicușor Dan s-a pierdut în spațiu, la propriu, chiar în fața militarilor din Garda de Onoare. Șeful statului s-a învârtit pe loc, până i-a sărit un ofițer în ajutor

Scenă ireală la Timișoara cu președintele României. Nicușor Dan s-a pierdut complet în timp și spațiu, chiar în timp ce trecea în revistă Garda de Onoare. S-a învârtit în loc speriat și nedumerit, până când un ofițer a venit să-l ajute și să-i arate ce are de făcut.

Nicușor Dan nu reușește să intre în pantofii de președinte. În patru luni de stat la Cotroceni, a aflat de la liftier la ce etaj are biroul, a mai aruncat un ochi la televizorul din secretariat, unde a văzut numai „crize”, și cam atât. Regulile de protocol nu s-au atins de președinte.

„Să plec sau să rămân?!”

A comis-o și marți, la Timișoara, unde participă la „Cities Summit 2025”. Înaintea evenimentului, președintele a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării din faţa Catedralei Mitropolitane. Acesta e momentul în care Nicușor Dan, se „împiedică” în regulile de protocol.

Șeful statului trece în revistă garda, pe acordurile Marșului Triumfal, o salută, apoi se întoarce cu spatele. Ofițerul responsabil cu indicațiile îi spune lui Nicușor Dan ce urmează. Doar că, șeful statului e nedumerit. „Să mai rămân sau să plec, oare?!”

Se întoarce cu fața la Gardă, se întoarce cu spatele, din nou, și dă să plece. Face stânga-mprejur, speriat, când aude strigătul: „Prezentați arm`!” Ofițerul cu indicațiile revine în spatele președintelui să se asigure că întâiul om în stat nu dă bir cu fugiții, fix când se intonează imnul de stat.

Nu este prima oară când șeful o ia înainte, nu stă la salutul gărzii sau încurcă pașii. A pășit pe covorul roșu și a salutat Garda de Onoare de nenumărate ori, de când a preluat mandatul, și încă n-a învățat cap-coadă ce are de făcut.

