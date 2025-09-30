România „nu era pregătită să intre în Uniunea Europeană”, în momentul aderării, dar am fâcut atât de multe greșeli și am căpătat atâta experiență, încât acum vrem s-o exportăm. Cu o condiție, însă, exigențele să nu fie „atât de înalte”. Sunt opiniile președintelui Nicușor Dan, expuse la un eveniment care abordează una dintre cele mai presante provocări actuale: „Extinderea Uniunii Europene” și rolul esențial pe care orașele îl joacă în modelarea viitorului Uniunii.

În discursul său, de 8 minute, șeful statului a anunțat că va expune „trei chestiuni, două grele și una ușoară și câteva afirmații și mai multe întrebări”.

Prima chestiune – „bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova”, pentru care a primit aplauze.

Apoi, a vorbit despre experiența pe care a acumulat-o România din greșelile făcute înainte și după aderare.

„Credem că România are o experiență în asta. A fost un întreg proces și înainte, și după aderare. Și, uneori, când faci multe greșeli, devii foarte experimentat în a-i învăța pe alții să nu facă”, a spus șeful statului.

Apoi, a „oferit” această experiență la export celor care țintesc statutul de membru al Uniunii Europene.

„Deci, dacă pentru prietenii noștri care sunt din țări care doresc ca, la un moment dat să adere la Uniune, oricând, experiența noastră și specialiștii pe care am reușit să-i facem, inclusiv în programarea fondurile EU europene pre-și post-aderare, oricând puteți apela la expertiza pe care am acumulat-o”.

„România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană”

Apoi, a venit și afirmația: România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, în momentul încheierii procesului.

„Și mai trebuie spus un lucru. E un subiect de dezbatere cât de sus să fie ștacheta, pentru că, dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană și cred că nici Bulgaria, dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o”.

De aici și concluzia: exigențele din procesul de negociere „nu ar trebui să fie atât de înalte”, potrivit președintelui, care are și o întrebare.

„Întrebarea care se pune este de ce societăți din aceste țări nu pun suficientă presiune pe decidenții politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede”.

