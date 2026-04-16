Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan

Cristian Lisandru
Apele sunt învolburate pe scena politică românească. Social-democrații sunt din ce în ce mai supărați pe Ilie Bolojan, iar Sorin Grindeanu a lansat un nou atac dur la premier. „A continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală”, spune președintele PSD. Situația se tensionează gradual, cu fiecare zi care trece, iar poziția lui Ilie Bolojan este amenințată.

În data de 20 aprilie, social-democrații vor vota dacă mai continuă alături de Ilie Bolojan, ca parte a guvernului condus de acesta, sau ies de la guvernare.

  • La consultarea unde vor participa 5.000 de social-democrați se poate lua, astfel, o decizie tranșantă.
  • Sorin Grindeanu a mai precizat că PSD analizează deja trei direcții posibile privind viitorul politic al partidului.
  • Unul dintre aceste scenarii este chiar ieșirea de la guvernare.

„Vom vota care este calea pe care vom merge: să rămânem în actuala coaliție, dar cu o reconfigurare, sau trecerea în opoziție. Toată lumea își dorește să continuăm într-o coaliție pro-europeană, dar nu în acești parametri. Vedem că mergem într-o direcție greșită, iar indicatorii macroeconomici arată acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „A continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală” | Foto – Mediafax

Ilie Bolojan, în pericol de a fi abandonat de social-democrați

Social-democrații vor realiza o evaluare completă a guvernării. Va fi realizată inclusiv o autoevaluare a miniștrilor social-democrați, înainte de votul intern decisiv din data de 20 aprilie 2026.

Dacă social-democrații vor decide să iasă de la guvernare și să-l abandoneze pe Ilie Bolojan, lucrurile se vor complica, iar drumul politic se bifurcă.

Urmează zile decisive pentru premierul Ilie Bolojan / Foto – Mediafax

Într-un prim scenariu, Ilie Bolojan și-ar putea prezenta demisia, iar guvernul condus de el s-ar prăbuși.

  • Ar urma negocieri pentru un nou guvern.
  • Președintele Nicușor Dan i-ar invita la Cotroceni pe liderii partidelor partidelor parlamentare.

După aceste negocieri, ar fi propus un nou premier. Acesta ar alcătui viitorul guvernși ar merge în Parlament pentru ca executivul să fie votat.

Av. Toni Neacșu: „Social-democrații trebuie să-și retragă miniștrii din guvern, să schimbe compoziția politică a guvernului”

Însă există și scenariul nr. 2, pentru că premierul Ilie Bolojan nu este obligat să demisioneze în cazul în care social-democrații ies de la guvernare.

Ce s-ar întâmpla într-un astfel de scenariu a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, avocatul Toni Neacșu, fost judecător la Curtea Constituțională a României.

În situația în care Bolojan nu-și dă demisia, social-democrații trebuie să-și retragă miniștrii din guvern, astfel încât să schimbe compoziția politică a guvernului.

  • Teoretic, trebuie să meargă în Parlament pentru un nou guvern.
  • Problema că intrăm într-o zonă în care Bolojan poate să numească miniștri interimari.
  • S-a mai întâmplat asta de vreo două ori în istoria noastră. Sunt numiți miniștri interimari care vor prelua portofoliile pe care le deținuseră social-democrații.

Tot teoretic, are doar 45 de zile în care cei numiți pot exercita interimar funcțiile respective. Și tot teoretic, în aceste 45 de zile ar trebui să ajungă în Parlament.

În practică, însă, se poate întâmpla să ajungă și după 60 de zile în Parlamentul României”, a explicat avocatul Toni Neacșu.

Avocatul Toni Neacșu

„Varianta adevărată este moțiunea de cenzură”

Avocatul Toni Neacșu a mai explicat că „varianta adevărată” rămâne moțiunea de cenzură.

Toate acestea se întâmplă dacă nu se depune moțiune de cenzură, pentru că varianta adevărată este moțiunea de cenzură.

Guvernul este demis imediat, Bolojan este demis. Și atunci, chiar dacă mai rămâne Bolojan – să spunem – până se formează noul guvern, termenele acestea nu mai pot fi negociate.

Dacă social-democrații doar se retrag și nu depun și o moțiune de cenzură care să și treacă, atunci n-au făcut nimic, e un fel de apă de ploaie, stăm două luni, așa.

Am văzut și discuția asta, discuția asta legată de AUR și de PACE, când să depună moțiunea de cenzură… Exact la asta se referă.

  • Cei de la AUR vor să depună moțiunea undeva în luna mai.
  • Cei de la PACE vor să depună moțiunea acum, imediat.

Demiterea premierului Bolojan nu se poate face decât printr-o moțiune de cenzură admisă. Altfel nu înseamnă decât că lungește boala”, a mai spus avocatul Toni Neacșu, în exclusivitate pentru Gândul.

Augustin Zegrean, fost judecător CCR: „Ieșirea de la guvernare a PSD nu atrage după sine și căderea guvernului Bolojan”

La rândul său, Augustin Zegrean – fost judecător CCR – a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, ce se întâmplă dacă social-democrații vor ieși de la guvernare.

Dacă social-democrații ies de la guvernare, Ilie Bolojan poate să-și completeze guvernul dacă pleacă miniștri PSD. Poate să facă asta.

  • Ieșirea de la guvernare a social-democraților nu atrage după sine și căderea guvernului Bolojan.
  • Plecarea de la la guvernare a unui partid sau a zece partide nu-l obligă pe premier să-și dea demisia.

Augustin Zegrean / Foto – Mediafax

Premierul poate fi demis doar de Parlamentul României, prin moțiune de cenzură. 

Poate fi un guvern minoritar, dar va trebui să meargă cu el în Parlamentul României. Și cine i-l votează?

Este foarte greu pentru Bolojan să facă un guvern minoritar fără încuviințarea PSD-ului. Dacă pleacă, social-democrații trebuie să depună o moțiune de cenzură, ori Bolojan vine cu un guvern minoritar în parlament, pentru a fi votat”, a explicat Augustin Zegrean, fost judecător CCR, în exclusivitate pentru Gândul.

