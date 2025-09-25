Nicușor Dan dinamitează serviciile secrete și recunoaște abuzurile și excesele comise: Am avut o influență a SRI-ului în zona politică, în decizie, în zona economică

Președintele Nicușor Dan aruncă bomba joi seara la interviul Digi24. Spune că SRI a avut o influență în zona politică și economică.

„Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizie, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînțeles, noi trebuie să facem două lucruri. Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase… pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu anumite fenomene sociale, să dispară, iar un director civil trebuie să fie garanția pentru lucrul ăsta”, spune Nicușor Dan.

Gândul a scris în exclusivitate principalele nume avute în vedere de șeful statului pentru SRI și SIE, respectiv avocatul Gabriel Zbârcea (SRI) și diplomatul Marius Gabriel Lazurca (SIE).

Zbârcea este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi fondator al firmei de avocatură. Pe lângă activitatea în calitate de avocat, Gabriel Zbârcea a dobândit o experiență solidă și în sectorul public ca Președinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR).

Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).