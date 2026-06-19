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Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL

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Președintele Nicușor Dan a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, în ciuda faptului că alegerea nu a fost discutată în prealabil cu conducerea PNL și a stârnit nemulțumiri în interiorul partidului.

Șeful statului a declarat că nu consideră că este rolul său să facă „jocuri de partid” și a subliniat care sunt principalele sale obiective.

Nicușor Dan: ”Eu nu fac jocuri de partid”

”Am susținut de mai multe ori lucrul acesta, eu nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu. Mandatul meu are mai multe componente, cele două esențiale: menținerea direcției pro- occidentale și evitarea unei căderi economice bruște”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că a analizat mai multe variante înainte de a ajunge la numele lui Adrian Veștea și a amintit inclusiv de tentativa anterioară de a forma un guvern condus de Eugen Tomac.

Am avut o încercare cu domnul Tomac, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în dialogul cu partidele, am fost convins că va trece, dar am avut o surpriză. Și atunci am ales varianta pe care am considerat-o cu cele mai mari șanse să treacă în Parlament”, a explicat acesta.

Nicușor Dan a subliniat că au trecut șase săptămâni de la căderea Guvernului și că, în acest interval, niciun partid nu a reușit să construiască o majoritate clară.

„Suntem după șase săptămâni de când Guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, nu vreau să ne întoarcem la de ce a căzut, cine e vinovat… Suntem după șase săptămâni în care niciun partid nu a venit la președinte să spună că, în urma discuțiilor, se conturează o majoritate. Varianta Veștea este cea pe care am considerat-o potrivită pentru o majoritate”, a transmis președintele.

Totodată, șeful statului a enumerat motivele pentru care consideră că Adrian Veștea este potrivit pentru funcția de premier.

„Domnul Veștea, așa cum am spus, are foarte multe calități care îl recomandă. Este cineva care a lucrat cu bugete, care a lucrat cu fonduri europene, care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Pentru un politician, singura notă este evaluarea pe care i-o dau oamenii, iar domnul Veștea a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ceea ce a făcut”, a declarat Nicușor Dan.

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