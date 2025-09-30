Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni

Aflat într-o plimbare, la pas, în centrul Timișoarei, președintele Nicușor Dan a fost luat la rost de mai mulți cetățeni nemulțumiti. „De ce ne-ați mințit în scris? Rușine sa va fie!”, „De ce ne-ați mințit?”, i-au strigat oamenii.

Pe imagini se vede că strigătele oamenilor i-au atras atenția președintelui Nicușor Dan. A avut un impuls de a se opri și a de a discuta cu ei, dar în cele din urmă și-a văzut de drum.

Oamenii i-au reproșat că a promis în scris în alegerile prezidențiale că nu va crește TVA și taxa a crescut imediat după ce Guvernul Bolojan a fost învestit la Cotroceni.

Cu strigătele au rămas, pentru că Nicușor și-a continuat drumul spre primărie, flancat de politicieni și de SPP-isti.

Nicușor Dan se află la Timișoara într-o vizită oficială de o zi. S-a dus la Cities Summit 2025, unde a spus că România nu era pregătită pentru a deveni membru al UE, în momentul aderării și apoi s-a împiedicat în regulile de protocol, în timpul evenimentului de depunere a unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare”.

