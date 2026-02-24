Prima pagină » Știri politice » Adrian Câciu: În total, guvernul Bolojan a consumat 3,4 mld euro din PNRR, iar guvernele Ciolacu I și II, 7 mld euro

Adrian Câciu: În total, guvernul Bolojan a consumat 3,4 mld euro din PNRR, iar guvernele Ciolacu I și II, 7 mld euro

24 feb. 2026, 12:34, Știri politice
Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a readus în atenție discuțiile legate de situația din PNRR, după reacția venită din partea lui Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, la criticile privind gestionarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Este foarte bine că guvernul dă semne că înțelege cât de gravă este situația din PNRR.

Este foarte bine că acel Pîslaru a recunoscut ceea ce am spus, dar, orgolios, ca orice om limitat, a dorit să fie „adevărul” spus de el, nu cel asupra căruia atrag atenția alții.

Este foarte rău că încă se minte, în timp ce se aruncă cu noroi. Pentru conformitate, la iunie 2025, când s-a instalat guvernul Bolojan, erau consumate 7 miliarde din cele 10,4 mld încasate de România din PNRR. 65,5% din suma.

La octombrie 2025, cu greu, dupa rectificare (doar cine nu a trait în România a uitat că au fost înghețate mai toate plațile pe investiții până la rectificare), se consumaseră 8,8 mld euro. Adică încă 1,8 mld euro în 4 luni.

Iar în prezent, s-au consumat cam toți. Adică încă 1,6 mld euro.

În total, guvernul Bolojan a consumat 3,4 mld eur din PNRR iar guvernele Ciolacu I si II, 7 mld eur”, a spus Adrian Câciu.

„PNRR a mers greu în trecut, merge greu și în prezent”

Fostul ministru al Finanțelor a menționat că „PNRR a mers greu în trecut, merge greu și în prezent”.

„De ce spun asta? Am auzit persoane extaziate că a crescut absorbția pe PNRR de 16 ori. Zău, vă faceți de râs!

PNRR a mers greu în trecut, merge greu și în prezent!

A plecat, în noiembrie 2021 (deși fusese aprobat din septembrie 2021) fara a avea acorduri de finantare cu Comisia Europeana.

Așa l-am gasit, eu la finanțe, Vîlceanu la fonduri.

2021 a trecut doar pe semnarea acordurilor bilaterale cu C.E. (acord finanțare grant, acord împrumut).

2022 și 2023 au fost ani de contractare. Nimeni, din guvernările anterioare nu lăsase vreun apel deschis, vreun proiect depus, vreun contract semnat.

Practic, 2 ani și jumătate pierduți pentru plăți pentru că nu erau contracte care să producă facturi.

2024 și 2025 au fost, în realitate, anii de plăți efective.

Structurați, cum am spus, 7 mld Ciolacu, 3,4 mld Bolojan.

Puțin? Evident! Am atras atenția asupra situației? Cred că sunt sute de luări de poziție publice și sedințe, în acest sens. Suntem în situația în care suntem!

Nu există salvatori și nici competiție între cine e mai deștept!

Există o singură țintă: să aducem cât mai mulți bani din acest PNRR! Altfel, plățile vor rămâne pe bugetul de stat!

Pe de altă parte, să fim bine înțeleși: banii pentru PNRR nu vin după ce faci cheltuiala!

Banii vin dacă îți faci tintele și jaloanele asumate în cererile de plată (cei mai mulți bani de pe grant vin pe reforme nu pe investiții)!

După ce intră în România pot fi distribuiți la plățile curente ale contractelor de investiții din PNRR.

Până când intră banii, plătile se fac din cash-managementul Trezoriei Statului adică din bani naționali. Intrăm în martie. România nu a mai încasat bani din PNRR din luna mai 2025”, a mai notat Adrian Câciu.

Mesajul notat de Adrian Câciu pe Facebook, marți, 24 februarie 2026

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

