AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”

AUR Bucureşti transmite, printr-un comunicat, că partidele din coaliţie „transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureștenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi și suportă incompetența administrativă de zi cu zi”.

Potrivit celor de la AUR, „şedința CGMB convocată la solicitarea PSD și PUSL pentru astăzi, la ora 11:00, a fost anulată de primarul general Ciucu”.

„În spatele acestor mișcări nu stă vreo preocupare reală pentru oraș, ci un joc de putere pentru funcții, influență și control asupra instituțiilor și resurselor publice. AUR nu va participa la acest joc murdar. Noi am fost și suntem gata să votăm orice proiect care aduce un beneficiu concret bucureștenilor. Am fi votat fără ezitare propunerea privind scutirea de la plata tarifului la apă caldă pentru cei care nu primesc efectiv apă caldă, indiferent cine ar fi inițiat-o. Am fi votat și auditul la STB și Termoenergetica propus de primarul Ciucu, dacă acesta ar fi acceptat să suspende orice majorare de tarif pentru călătoriile STB până la finalizarea auditului. Pentru noi, scopul este unul singur: bunăstarea locuitorilor Capitalei. Cei cinci consilieri AUR din CGMB vor vota exclusiv în funcție de impactul real asupra vieții bucureștenilor”, mai transmit cei de la AUR.

AUR Bucureşti: „Capitala României nu poate fi ținută ostatică pentru negocieri politice”

AUR arată în direcţia partidelor de coaliţie ca principale implicate în haosul administrativ din prezent şi spune că „va susține orice măsură serioasă care rezolvă problemele orașului, indiferent de cine o propune”.

„În timp ce PNL, USR și PSD se acuză reciproc și își blochează ședințele, realitatea din oraș rămâne aceeași: mii de oameni fără apă caldă, infrastructură degradată, administrație paralizată. Capitala României nu poate fi ținută ostatică pentru negocieri politice. Bucureștenii nu au nevoie de alianțe conjuncturale și jocuri de culise. Au nevoie de soluții și de implementarea soluțiilor. AUR va susține orice măsură serioasă care rezolvă problemele orașului, indiferent de cine o propune”, subliniază AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI: