Nicușor Dan îi dă tag lui Trump pe X / Președintele român „salută” eforturile de pace ale liderului de la Casa Albă

Președintele României, Nicușor Dan, spune planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, este „o oportunitate reală” de a opri războiul și de a facilita eliberarea ostaticilor și acordarea de ajutor umanitar populației din regiune.

Șeful statului îi dă tag președintelui american într-o postare pe rețeaua X, în care „salută” eforturile de pace ale președintelui american.

„Salut efortul semnificativ depus de președintele Trump, pentru realizarea păcii în Gaza, așa cum se reflectă în planul de pace prezentat ieri. Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital populației din Gaza”, scrie Dan.

Nicușor Dan transmite că „România își menține angajamentul de a sprijini pacea și stabilitatea durabile în Orientul Mijlociu”.

„Vom continua să colaborăm îndeaproape cu toți partenerii UE, SUA și internaționali pentru un angajament constructiv și un viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune”.

I welcome President Trump’s @realDonaldTrump significant effort towards achieving peace in Gaza, as reflected in the peace plan presented yesterday.

This plan offers a real opportunity to end the war in Gaza, ensuring the immediate release of all hostages and the supply of vital… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 30, 2025



