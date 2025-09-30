Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan îi dă tag lui Trump pe X / Președintele român „salută” eforturile de pace ale liderului de la Casa Albă

Nicușor Dan îi dă tag lui Trump pe X / Președintele român „salută" eforturile de pace ale liderului de la Casa Albă

30 sept. 2025, 12:30, Știri politice
Președintele României, Nicușor Dan, spune planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, este „o oportunitate reală” de a opri războiul și de a facilita eliberarea ostaticilor și acordarea de ajutor umanitar populației din regiune.

Șeful statului îi dă tag președintelui american într-o postare pe rețeaua X, în care „salută” eforturile de pace ale președintelui american.

„Salut efortul semnificativ depus de președintele Trump, pentru realizarea păcii în Gaza, așa cum se reflectă în planul de pace prezentat ieri.

Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital populației din Gaza”, scrie Dan.

Nicușor Dan transmite că „România își menține angajamentul de a sprijini pacea și stabilitatea durabile în Orientul Mijlociu”.

„Vom continua să colaborăm îndeaproape cu toți partenerii UE, SUA și internaționali pentru un angajament constructiv și un viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune”.


Partenera de viață a lui Nicușor Dan intră în rolul de primă doamnă. Merge la un eveniment organizat la Cotroceni, în semn de „empatie și sprijin"

