Partenera de viață a lui Nicușor Dan intră în rolul de primă doamnă. Merge la un eveniment organizat la Cotroceni, în semn de „empatie și sprijin”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, va participa, marți, la un eveniment organizat de Adrministrația Prezidențială. Cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân, Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei, informează președinția.

Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz și va găzdui miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora 19:00, un eveniment organizat de Fundația Renașterea.

Mirabela Grădinaru intr în rolul de „primă doamnă” și participă la la acest eveniment, „ca gest de empatie și sprijin”, transmite instituția citată.

„Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”.

