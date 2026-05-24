Nicușor Dan îl felicită pe Cristian Mungiu: O carte de vizită excelentă pentru România

Nicușor Dan a ținut să îl felicite pe Cristian Mungiu pentru cel de-al doilea premiu Palme d’Or pe care l-a primit în cariera sa. De altfel, președintele României a transmis felicitări și întregii echipe. El a mai susținut că „filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România”.

De altfel, regizorul Cristian Mungiu a fost felicitat și de Ilie Bolojan și Oana Pellea.

Ce a transmis Nicușor Dan

„Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară.

Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal.

Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective.

Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți. Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea.

Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

