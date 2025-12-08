Alegerile pentru Primăria Capitalei – desfășurate duminică, 7 decembrie 2025 – l-au propulsat în funcția de primar general pe Ciprian Ciucu, susținut de PNL. Acesta a obținut 36,16% din voturi și a fost urmat de „surpriza serii”, Anca Alexandrescu, care a strâns 21,94% din voturile bucureștenilor. Susținător al lui Cătălin Drulă (locul 4, cu doar 13,90%), Nicușor Dan a suferit o înfrângere de proporții și a pierdut Capitala, iar social-democrații, care au mers pe „mâna” lui Daniel Băluță (20,51%, poziția a treia), au mai bifat un eșec, după cel înregistrat la prezidențiale.

Cu doar două zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, casele de sondare a opiniei publice au publicat previziuni care au fost contrazise de realitate în cele mai multe dintre cazuri, fie că a fost vorba despre alegeri locale, parlamentare sau europarlamentare. Și nu trebuie să uităm că aceste case de sondare sunt plătite – atunci când comenzile vin de la partide – din bani publici.

A existat, de altfel, și un caz excepțional, pentru că – la turul întâi al alegerilor prezidențiale din anul 2024, validat inițial de Curtea Constituțională a României și, ulterior, anulat de aceeași CCR – casele de sondare a opiniei publice nu l-au „văzut” pe Călin Georgescu, candidatul independent care a venit de „nicăieri” și s-a poziționat pe locul întâi.

18 sondaje de opinie între august și decembrie 2025

Într-un astfel de context controversat, este evident că mulți se întreabă câtă credibilitate mai pot avea astfel de sondaje, din moment ce rezultatul final – după numărarea voturilor – oferă o cu totul altă realitate.

Gândul prezintă cele 18 sondaje de opinie care au fost publicate în perioada august – decembrie 2025, iar tabloul general este unul al unor „previziuni” pe care realitatea le-a contrazis.

Iată și rezultatele oficiale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, punctul de plecare al acestei analize „pe sondaj de opinie”.

5 decembrie 2025. Sondajul Atlas Intel – Hotnews. Anca Alexandrescu era „anunțată” câștigătoare

În data de 5 decembrie, Hotnews a publicat rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Atlas Intel.

Potrivit acestui sondaj de opinie, realizat prin „recrutare digitală aleatorie” și cu o eroare de 2 %, Anca Alexandrescu era prezentată drept câștigătoare a cursei pentru Primăria Capitalei.

Anca Alexandrescu – 24% Daniel Băluță – 23,9% Ciprian Ciucu – 20,2% Cătălin Drulă – 15,3% Ana Ciceală – 10%

Rezultatele finale au arătat un cu totul alt clasament, pentru că Anca Alexandrescu s-a clasat pe 2, Daniel Băluță a fost pe 3, iar Ciprian Ciucu – creditat de sondajul Atlas Intel – Hotnews cu doar 20,2% – a câștigat alegerile pentru PMB cu 36,16%. Sondajul a „nimerit” poziția a patra și a cincea, respectiv Drulă și Ciceală.

5 decembrie 2025. Sondajul CURS Avangarde. Daniel Băluță, câștigătorul anticipat

Realizat prin metoda „față în față”, pe un eșantion de 1.382 persoane, cu o eroare de 2.6%, l-a prezentat drept câștigător pe Daniel Băluță (cel căruia i-a fost atribuită culoarea roșie în aceste sondaje prezentate de Hotnews).

De altfel, fiecare candidat a primit câte o culoare specifică. Anca Alexandrescu – portocaliu, Ciprian Ciucu – albastru, Cătălin Drulă – mov, Ana Ciceală – verde.

Daniel Băluță – 27% Ciprian Ciucu – 24% Cătălin Drulă – 21% Anca Alexandrescu – 18% Ana Ciceală – 6.9%

Dacă vom compara aceste previziuni CURS Avangarde cu rezultatele oficiale ale alegerilor pentru PMB, se poate constata cu ușurință că „previziunile” nu s-au adeverit, eșec total. În ceea ce o privește pe Ciceală, sondajul a fost confirmat de realitate, locul al cincelea, însă nimeni nu i-a acordat acesteia mai multe șanse, iar locul 5 era previzibil.

4 decembrie 2025. Sondajul ARA pentru Antena 3. Daniel Băluță „părea” câștigător, la mică distanță de Ciucu

Și Antena 3 a comandat un sondaj, realizat telefonic de ARA, pe un eșantion de 1.082 respondenți, cu o eroare de 3%.

Ana Ciceală nu a fost prezentată, astfel că s-au făcut previziuni pentru doar 4 candidați, considerați cei mai puternici. Dar totul s-a transformat într-un alt eșec, nu a fost „nimerit” niciun rezultat final.

Daniel Băluță – 26% (a ieșit pe 3) Ciprian Ciucu – 24% (a ieșit pe 1) Cătălin Drulă – 20% ( a ieșit pe 4) Anca Alexandrescu – 18% (a ielșit pe 2)

3 decembrie 2025. Sondaj INSCOP pentru informat.ro. Băluță în pole-position

Acest sondaj a fost realizat tot telefonic, pe un eșantion de 1.200 de respondenți și cu marjă de eroare de 2,8%. Din nou, Daniel Băluță era creditat cu victorie, din nou eșec în ceea ce privește primele 3 poziții ale clasamentului, doar Drulă și Ciceală s-au clasat pe locurile 3 și 4, conform previziunilor.

Daniel Băluță – 28,2% (a ieșit pe 3) Ciprian Ciucu – 27,1% (a ieșit pe 1) Anca Alexandrescu – 21% (a ielșit pe 2) Cătălin Drulă – 11.1% ( a ieșit pe 4) Ana Ciceală – 6.9% (a ieșit pe 5)

2 decembrie 2025. Sondaj CURS, aceeași „previziune” ratată. Daniel Băluță câștigător în alegerile pentru PMB

CURS a realizat și sondaj telefonic, pe un eșantion de 1.031 de respondenți, marjă de eroare 3%. Iată cum arătau „previziunile” care au fost contrazise de realitate.

Daniel Băluță – 26% (s-a clasat pe 3) Ciprian Ciucu – 23% (s-a clasat pe 1) Cătălin Drulă – 22% (s-a clasat pe 4) Anca Alexandrescu – 17% ((s-a clasat pe 2) Ana Ciceală – 7% (s-a clasat pe 5)

1 decembrie 2025. Sondaj Atlas Intel – Hotnews.

De Ziua Națională a României au fost publicate rezultatele unui alr sondaj realizat de Atlas Intel și Hotnews. Nimic nou pe frontul politic, se poate spune, pentru că Daniel Băluță deținea capul de afiș. De data aceasta, previziunile au indicat locurile 2, 4 și 5, respectiv Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă și Ana Ciceală.

Daniel Băluță – 23.3% Anca Alexandrescu – 23,2% Ciprian Ciucu – 21,7% Cătălin Drulă – 15.5% Ana Ciceală – 8,5%

28 noiembrie 2025. Sondaj CIRA, la comanda lui Vlad Gheorghe, ulterior retras din cursă în favoarea lui Ciucu

Sondajul CIRA a fost realizat prin recrutare digitală aleatorie, pentru un eșantion de 1.182 de persoane, cu o eroare de 3%.

Din nou, același „anticipat” câștigător – Daniel Băluță. Sondajul l-a „prins” pe Drulă, clasat pe locul al patrulea.

Daniel Băluță – 24% Ciprian Ciucu – 21% Anca Alexandrescu – 19% Cătălin Drulă – 18 % Ana Ciceală – 5%

19 noiembrie 2025. Sondaj INSCOP realizat telefonic. Daniel Băluță, tot pe prima poziție

Daniel Băluță (PSD) era prezentat drept potențial câștigător în cursa pentru PMB și în sondajul realizat de INSCOP și publicat pe 19 noiembrie 2025.

Locul 4 obținut, într-un final, de Cătălin Drulă (USR) a fost anticipat. În rest, cu excepția Anei Ciceală – mereu pe ultima poziție – eșecul a fost total.

Daniel Băluță – 26,6% Ciprian Ciucu – 24,2% Anca Alexandrescu – 19,1% Cătălin Drulă – 11,6 % Ana Ciceală – 6,1%

17 noiembrie 2025. Sondaj Atalas Intel – Hotnews. L-au „nimerit” pe Ciucu!

Sondajul Atalas Intel – Hotnews, din data de 17 noiembrie 2025, a reușit să anticipeze victoria lui Ciprian Ciucu, dar cu un porcentaj mult mai mic decât în realitate.

În rest, doar Ana Ciceală a fost prezentată drept ocupantă a locului 5, așa cum s-a și întâmplat.

Ciprian Ciucu – 19.2% Daniel Băluță – 18,6% Cătălin Drulă – 18,1% Anca Alexandrescu – 17,9% Ana Ciceală – 7,1%

14 noiembrie 2025. Sondaj CURS. Tot Băluțăera „anunțat” drept cîștigător

În data de 14 noiembrie 2025, sondajul realizat de CURS – metoda „față în față”, 1.000 persoane, eroare 3% – l-a prezentat tot pe Daniel Băluță drept învingător în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Daniel Băluță – 27% Ciprian Ciucu – 22% Cătălin Drulă – 22% Anca Alexandrescu – 15% Ana Ciceală – 3%

7 noiembrie 2025. Sondajul Avangarde îl plasează pe Băluță pe prima poziție în lupta pentru PMB

Nici sondajul AVANGARDE din 7 noiembrie nu l-a intuit pe câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță ocupa primul loc, urmat de Ciprian Ciucu și de Cătălin Drulă. Realitatea a fost cu totul alta.

Daniel Băluță – 24% Ciprian Ciucu – 21% Cătălin Drulă – 20% Anca Alexandrescu – 17% Ana Ciceală – 4%

31 octombrie 2025. Sondajul Novel Research l-a „nimerit” pe Ciucu

Sondajul Novel Research – realizat la comanda PNL, însă – l-a „nimerit” pe Ciucu pe prima poziție a clasamentului, însă a „încurcat” locurile 2, 3 și 4.

Ciprian Ciucu – 26,4%

Daniel Băluță – 24,5%

Cătălin Drulă – 18,7%

Anca Alexandrescu – 15%

Ana Ciceală – 4,9%

25 octombrie 2025. Sondaj AVANGARDE:

Sondajul realizate de AVANGARDE în luna octombrie – prin telefon, pe un eșantion de 1.000 persoane, eroare 3.2% – s-a înscris în „linia” deja cunoscută. Băluță era câștigătorul, urmat de Ciucu și de Drulă. Rezultatul a dat toate previziunile peste cap.

Daniel Băluță – 25% Ciprian Ciucu – 23% Cătălin Drulă – 18% Anca Alexandrescu – 16% Ana Ciceală – 3%

19 octombrie 2025. Același scenariu care a fost infirmat de rezultatele oficiale ale alegerilor pentru PMB

Un alt sondaj realizat de CURS – „față în față”, 1.072 respondenți, marjă de eroare 3% – s-a înscris în aceiași parametri, după cum se poate observa mai jos. Numai că, de data aceasta, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă apăreau la egalitate, cu 18% din voturi.

Daniel Băluță – 25% Ciprian Ciucu – 18% Cătălin Drulă – 18% Anca Alexandrescu – 10% Ana Ciceală – 3%

3o august 2025. Sondaj AVANGARDE infirmat de rezultatele finale

Realizat telefonic, sondajul AVANGARDE ale cărui rezultate au fost publicate în data de 30 august 2025 l-a anticipat tot pe Daniel Băluță în postura de învingător, eșecul fiind evident.

Totuși, Băluță și Ciucu apăreau cu același număr de procente și erau la egalitate.

Daniel Băluță – 25% Ciprian Ciucu – 25% Cătălin Drulă – 20% Anca Alexandrescu – 18% Ana Ciceală – 2%

24 august 2025. Sondaj INSCOP, la comanda PNL, cu Daniel Băluță pe prima poziție

Comandat de PNL, sondajul INSCOP publicat în data de 24 august a acestui an a anticipat tot victoria lui Daniel Băluță, iar pe locul doi se situa Ciprian Ciucu, susținut de liberali.

Sondajul a „prins” locul 4 a lui Drulă și, nimic spectaculos, locul 5 ocupat de Ana Ciceală.

Daniel Băluță – 26% Ciprian Ciucu – 23,8% Anca Alexandrescu – 21,2% Cătălin Drulă – 18,4% Ana Ciceală – 8,5%

22 august 2025. Sondaj CURS realizat „față în față”. Daniel Băluță, lider absolut

În data de 22 august 2025, Daniel Băluță era prezentat de CURS drept câștigător al alegerilor pentru PMB. Era urmat în previziuni de Cătălin Drulă, ceea ce a însemnat, finalmente, o eroare colosală.

Daniel Băluță – 24% Cătălin Drulă – 20% Ciprian Ciucu – 11% Anca Alexandrescu – 9% Ana Ciceală – 3%

17 august 2025. Sondaj INSOMAR cu Drulă câștigător

Un sondaj INSOMAR comandat de Realitatea a transmis că învingătorul în alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi fost chiar Cătălin Drulă. Numai că acesta s-a clasat, finalmente, pe locul al patrulea, iar Ciprian Ciucu – plasat abia pe locul al patrulea în sondaj – a devenit primar general al Capitalei.

Cătălin Drulă – 25,5% Daniel Băluță – 19,2% Anca Alexandrescu – 17% Ciprian Ciucu – 16,1% Ana Ciceală – 2.2%

Bilanț dezastruos după 18 sondaje de opinie

Din 18 sondaje de opinie, 15 l-au prezentat pe Daniel Băluță (PSD) drept cîștigător. Acesta, conform rezultatelor oficiale, a ieșit pe locul al treilea.

Doar 2 sondaje l-au „văzut” pe Ciprian Ciucu învingător în alegerile pentru Primăria Capitalei.

în alegerile pentru Primăria Capitalei. Un sondaj l-a dat pe Cătălin Drulă câștigător, numai că acesta a fost marele perdant al alegerilor pentru Primăria Capitalei, chiar dacă a fost susținut, pe față, de „imparțialul” președinte al României, Nicușor Dan.

Niciun sondaj nu a prevăzut „surpriza serii” de 7 decembrie 2025, respectiv Anca Alexandrescu, plasată pe poziția a doua a clasamentului.

