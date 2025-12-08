Pompierii din județul Hunedoara au activat luni, 8 decembrie, Planul Roșu de Intervenție, după ce a izbucnit un incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Incediul ar fi fost provocat de un scurtcircuit iar mai mulți pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat din incinta clădirii.

Conform comunicatului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, la ora 17:10 a fost activat Planul Roșu de intervenție ca urmare a incendiului de la secția de Psihiatrie. Mai multe echipaje și autospeciale au intervenit la fața locului iar pompierii au localizat incendiul produs, cel mai probabil, provocat de un scurtcircuit la un tablou electric. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, cei 26 de pacienți, dintre care 19 femei și 7 bărbați, dar și 4 cadre medicale s-au autoevacuat. După ventilarea spațiilor afectate, pacienții s-au reîntors în incinta spitalului

”Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, spune ISU Hunedoara.

