Prima pagină » Social » A fost activat Planul Roșu pentru un incendiu la Spitalul Județean din Deva. Mai mulți pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat

A fost activat Planul Roșu pentru un incendiu la Spitalul Județean din Deva. Mai mulți pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat

08 dec. 2025, 19:22, Social
A fost activat Planul Roșu pentru un incendiu la Spitalul Județean din Deva. Mai mulți pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat
Galerie Foto 5

Pompierii din județul Hunedoara au activat luni, 8 decembrie, Planul Roșu de Intervenție, după ce a izbucnit un incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Incediul ar fi fost provocat de un scurtcircuit iar mai mulți pacienți și cadre medicale s-au autoevacuat din incinta clădirii. 

Conform comunicatului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, la ora 17:10 a fost activat Planul Roșu de intervenție ca urmare a incendiului de la secția de Psihiatrie. Mai multe echipaje și autospeciale au intervenit la fața locului iar pompierii au localizat incendiul produs, cel mai probabil, provocat de un scurtcircuit la un tablou electric. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, cei 26 de pacienți, dintre care 19 femei și 7 bărbați, dar și 4 cadre medicale s-au autoevacuat. După ventilarea spațiilor afectate, pacienții s-au reîntors în incinta spitalului

”Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, spune ISU Hunedoara.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Incendiu la mall Promenada de pe Calea Floreasca. Au fost evacuate 1100 de persoane. De la ce a pornit

INCENDIU violent la o fabrică din Alba. Sunt cel puțin patru victime. Plan Roșu de Intervenție, activat

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova – Pitești, dat în circulație în vară
16:55
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova – Pitești, dat în circulație în vară
EXCLUSIV După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
15:10
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
ECONOMIE Primele de Crăciun 2025. 90% dintre angajatori vor oferi bonusuri în bani sau vouchere cadou
13:57
Primele de Crăciun 2025. 90% dintre angajatori vor oferi bonusuri în bani sau vouchere cadou
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
SURPRIZĂ! Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și ce afaceri 'învârte'
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Când mirodeniile valorau cât aurul: adevărata poveste a lui Vasco da Gama în India
POLITICĂ Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
18:17
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
VIDEO Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene
18:16
Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene
EXCLUSIV Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare
18:00
Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare
SPORT Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
17:55
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
17:54
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată

Cele mai noi