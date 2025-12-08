Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă

08 dec. 2025, 16:00, Știri politice
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis mesajul președinției cu ocazia Zilei Constituției. Președintele spune că România trebuie să continue să „respecte regulile care ne protejează pe toți”. Nicușor Dan vorbește de reguli, dar le încalcă, așa cum a semnalat Gândul. La recepția de Ziua Națională de la Cotroceni, candidatul Drulă a filmat un clip electoral alături de Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, publicat de USR Sector 3, ceea ce a determinat implicarea președintelui în campania electorală și ulterior decizia BEC că acesta a încălcat legea și Constituția. Este pentru prima dată când BEC constată că președintele României a încălcat Constituția.

În mesajul transmis de președinte, scrie că respectarea Constituției înseamnă nu doar limitarea abuzului de putere, ci și capacitatea statului de a acționa eficient, responsabil și transparent”Dar Nicușor Dan nu s-a gândit la asta când apărea în videoclipul electoral al lui Drulă.

Ce alte articole din legi au fost încălcate:

  • Art 14, alin 1 din legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice
  • Art 65, alin 3 din legea 115/2015 pentru alegerea autorităților locale
  • Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali

Nicușor Dan a insinuat că nu ar fi știut că materialul filmat la Cotroceni alături de Cătălin Drulă este în scop electoral și spune că secvența este una din multe altele de la recepția de Ziua Națională. În înregistrarea video folosită ulterior ca material electoral președintele României apare alături de liderul USR și europarlamentarul Vlad Voiculescu. Filmarea într-un spațiu instituțional de cel mai înalt nivel, utilizată într-un context politic explicit, a ridicat suspiciuni de încălcare a Constituției, așa cum a transmis Gândul.

Mesajul președinției de Ziua Constituției

Marcăm astăzi Ziua Constituției României, moment care ne invită să privim cu seriozitate la modul în care funcționează statul și la responsabilitatea pe care o avem față de regulile care asigură un echilibru în societate. Constituția este referința democrației noastre și instrumentul prin care garantăm libertățile cetățenilor, separația puterilor și funcționarea instituțiilor în limite clare și previzibile.

Experiența ultimelor decenii arată limpede că România progresează atunci când respectă ordinea constituțională și stagnează atunci când ignoră acest cadru. Pentru țara nostră, stabilitatea instituțională și statul de drept nu sunt simple principii, ci condiții de securitate națională, de dezvoltare economică și de încredere publică.

Avem nevoie de instituții care își exercită competențele cu rigoare, de proceduri aplicate uniform și de o cultură a legalității pe care să o împărtășim cu toții. Proiectele majore ale României, de la modernizarea administrației la întărirea capacității de apărare, depind de acest fundament.

Respectarea Constituției înseamnă nu doar limitarea abuzului de putere, ci și capacitatea statului de a acționa eficient, responsabil și transparent. Este baza unui contract public în care fiecare cetățean știe că are drepturi protejate și autorități care funcționează predictibil.

În această zi, reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituțională și mecanismele statului de drept. România are nevoie de echilibru, de profesionalism și de decizii ancorate în lege. Doar astfel putem consolida un stat modern, sigur și demn de respectul cetățenilor săi.

Transmit tuturor românilor un mesaj de responsabilitate și de încredere. Stabilitatea democratică este o construcție care se consolidează zi de zi, iar România trebuie să continue în această direcție, cu luciditate și cu respect pentru regulile care ne protejează pe toți”, transmite președintele.

Nicușor Dan pierde Capitala. Rezultat umilitor pentru Cătălin Drulă, candidatul preferat și promovat de șeful statului. A meritat batjocorirea Constituției, domnule Președinte, pentru locul 4?

Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030

Citește și

Cele mai noi